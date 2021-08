PEC Zwolle blijft actief op transfermarkt en haalt ook Daishawn Redan

Redan komt uit de jeugd van Ajax en vertrok al op jonge leeftijd naar Chelsea. In 2019 maakte hij de overstap naar Hertha en die club verhuurde hem twee seizoenen geleden de tweede seizoenshelft aan FC Groningen. Redan kan zowel op de linker- als de rechtervleugel uit de voeten.

Ideale match

“Voor mij is dit de ideale match. Ik wil spelen op het hoogste niveau en dat kan hier bij PEC Zwolle”, begint Redan. “Daarnaast geeft de club echt het gevoel mij heel graag te willen hebben. Het is daarbij fijn dat ik de trainer ken, ook al geeft dat natuurlijk geen garanties. Ik realiseer me goed dat ik hard aan de bak zal moeten om mijn plek in de basis te veroveren en daar ga ik vanaf morgen meteen mee beginnen.”

Lyrisch

Technisch manager Mike Willems: “Daishawn is een speler die we hier in Zwolle al geruime tijd wilden aantrekken. Op de huidige transfermarkt duurt het soms langer voordat de gewenste opties beschikbaar komen. Het is mooi dat het nu op de laatste dag van de transferwindow alsnog gelukt is. Als aanvaller heeft Daishawn alle kenmerken die wij zoeken. Ook Art kent Daishawn uit zijn tijd bij de KNVB en was meteen lyrisch toen ik hem als optie noemde. Op jonge leeftijd ging hij naar het buitenland en ondanks dat Daishawn voor velen misschien van de radar af was, hebben wij hem als club altijd gevolgd. In Engeland maar ook bij Hertha heeft hij enorme stappen gezet. Ik ben blij dat Daishawn nu bij ons een volgende stap gaat zetten.”