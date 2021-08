OM wil Björn B. uit Haaksbergen 28 maanden achter de tralies na vondst drugslab

Voor de rechtbank in Almelo is 28 maanden cel geëist tegen Björn B. (38) uit Haaksbergen. B., die vier jaar geleden ongewild bekend werd toen zijn vriend Joey Hoffmann in Turkije spoorloos verdween, werd in februari dit jaar aangehouden met een tas vol drugs. In de keuken van zijn woning aan de Doctor Schaepmanstraat trof de politie een klein drugslab aan.

Het was niet het enige dat de politie vond, in de keuken stond een tot explosief omgebouwde brandblusser. Ook werd er een geladen revolver gevonden in een laptoptas achter de tv. Er zitten in totaal 49 scherpe patronen bij.

Synthetische drugs

B. werd in de late avond van 27 februari aangehouden omdat hij na het ingaan van de avondklok op een onverlichte brommer door Hengelo reed. Tijdens een korte achtervolging gooide hij een tas weg waarin synthetische drugs bleken te zitten. Het is niet de eerste keer dat B. met deze drugs op een brommer gepakt wordt.

Eind 2019 ziet personeel van het MST opvallend gedrag op een duister plekje. Het is B. die net warmere kleding heeft aangetrokken maar ook een hoeveelheid drugs op zak heeft.

Turks avontuur

Volgens B. heeft hij nog dagelijks te maken met de gevolgen van zijn totaal verkeerd uitgepakte avontuur in Turkije vier jaar geleden. Toen vertrok hij met zijn vriendin Derya en plaatsgenoot Joey Hoffmann naar het zonnige land. Het Haaksbergse stel wilde er een bestaan opbouwen en Joey zou hen helpen met de bouw van hun huis. Na verloop van tijd verdween Joey spoorloos. Hij bleek te zijn overleden, zijn lichaam lag verderop in een droge rivierbedding. Björn B. en zijn vriendin werden enige tijd verdacht maar vervolging bleef uit toen autopsie aan het licht bracht dat Joey een natuurlijke dood stierf.

Na de terugkeer in Haaksbergen lukte het B. niet meer om werk te vinden. Voor velen is hij nog steeds de moordenaar en niemand wil zijn vingers branden aan hem. De enige keer dat het wel lukte werd hij na een halve dag ontslagen. De nieuwe werkgever had hem gegoogeld. De relatie met Derya eindigde gewelddadig toen ze hem in 2019 met een mes stak. Ze zit sindsdien vast.

Omdat B. nog steeds getrouwd is met Derya lukt het hem niet om een uitkering te krijgen. Om in zijn levensonderhoud te voorzien verkoopt hij kunst en puppy's. En af en toe op het aanrecht geproduceerde synthetische drugs .

Volgens het Openbaar Ministerie produceert en verkoopt B. al jarenlang drugs. B. ontkent dat en vertelde de rechtbank dat hij zelf een fanatieke gebruiker is. De helft van wat hij maakt gaat daarnaast voor niets naar zijn broer en een kameraad. De advocaat van B. noemde zijn cliënt "niet de typische dealer die op grote schaal doorlopend enorme partijen drugs produceert. Hij is meer een hobbymatige en maakte gewoon een domme keuze."

De rechtbank wijst over twee weken vonnis.