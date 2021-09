Bert Eeftink over Roots: "Mensen vinden het leuk om jeugdherinneringen op te halen"

Op baanwielrenner en olympisch kampioen Jeffrey Hoogland uit Nijverdal na, belde Eeftink zijn gasten allemaal persoonlijk met de vraag of ze mee wilden doen. Niet dat hij zelf per se vindt dat hij de mensen persoonlijk moet benaderen, maar soms gaat het maken van een afspraak net even wat makkelijker door een belletje van de gastheer zelf. Dat was in elk geval zo bij actrice Johanna ter Steege.

Er waren veel meer mensen die het programma hadden gezien dan ik vooraf had gedacht Bert Eeftink

"Weet je, Johanna doet dit soort dingen niet heel veel. Maar ik had haar al een aantal keren geïnterviewd voor RTV Oost en later leerde ik haar kennen in de theaterwereld. Dat maakt het voor mij net iets makkelijk om haar zelf te bellen en te vragen. Bovendien vind ik het fijn om de mensen zelf uit te nodigen. Dan kan ik ze direct vertellen wat voor programma we maken, waar we voor staan en dat we bovenal een leuke dag met elkaar willen doorbrengen."

FC Twente-trainer Ron Jans was vooral gecharmeerd van de gele Kever. (Foto: RTV Oost/APEX)

Voetbaltrainer Ron Jans kwam hij tegen op een klusje bij FC Twente. "Toen ik hem vroeg, hield hij de boot een beetje af. Hij had het druk en een hele dag met hem op pad gaan, zou sowieso niet lukken. 'Maar vraag me later nog maar eens', gaf hij als opening. Toen heeft-ie na ons gesprek waarschijnlijk met zijn vrouw gepraat en hebben ze samen het programma bekeken. De volgende keer dat ik hem vroeg mee te doen, zei hij: 'leuk, dat gele kevertje gaan we doen, hartstikke mooi'."

RTV Oost en Omroep Max

In de eerste serie van Roots ging Eeftink op stap met Leonie ter Braak, Rob Dekay, Johan Nijenhuis, Tessa Boomkamp en Jonnie Boer. De vijf delen werden eerst uitgezonden op RTV Oost en waren later te zien bij Omroep Max op NPO2. "Dan krijg je reacties uit het hele land van mensen die het gezien hebben. Dat is wel leuk", vertelt Eeftink. "Maar ik vond eerlijk gezegd dat de reacties hier uit het oosten van het land ook al heel leuk waren. Er waren veel meer mensen die het programma gezien hadden dan ik vooraf had gedacht. Mensen vinden het toch leuk om te kijken waar Leonie of Rob Dekay vandaan komen."

Dat knalgele Kevertje, dat maakt het juist zo leuk Bert Eeftink

Voor zijn tweede serie portretten zocht programmamaker Eeftink wederom naar vijf verschillende karakters. "Ron Jans en Jeffrey Hoogland komen allebei uit de sportwereld, maar hebben hun eigen verhaal. Ron is een beetje een vreemde eend in de bijt in de voetballerij, met zijn achtergrond als docent, zijn kijk op de wereld en zijn muzieksmaak. Jeffrey blijkt een andere jongen te zijn dan ik vooraf dacht. Ik had het beeld van een serieuze sportman die alleen maar leeft voor zijn sport. Nou, we zaten om vijf uur al aan het bier en tussen de middag at hij een grote hamburger. Ik sprak hem na de spelen in Tokio, dus hij kon de teugels een beetje laten vieren."

Actrice Johanne ter Steege hield tijdens de opnames de touwtjes stevig in handen. (Foto: RTV Oost/APEX)

Roots is een 'trip down memory lane': een dag lang neemt Eeftink zijn gasten mee naar plekken uit hun jeugd om daar herinneringen op te halen. In een knalgele Kever rijdt hij ze van de ene naar de andere locatie. "Dat knalgele Kevertje, dat maakt het juist zo leuk", vertelt hij. "Er zitten vier kleine camera's in. Daardoor krijg je spontaniteit in de gesprekken. Met een grote camera op hun snufferd, reageren mensen toch net wat anders."

Ongedwongen sfeer

In de auto komen volgens Eeftink de grootste onthullingen naar boven. Op locatie gaat het er iets minder spontaan aan toe. "Daar staat ook vaak een gast op ons te wachten. Dit jaar hebben we gedraaid met een regisseur. Vorig jaar hing het van spontaniteit aan elkaar en deed de cameraman een beetje de regie. Ik probeer sowieso de spontaniteit er wel zoveel mogelijk in te houden."

De spontaniteit en de ongedwongen sfeer tijdens een opnamedag, is volgens de gastheer een belangrijke reden waarom mensen willen meedoen. "Roots is een feelgood-programma. Mensen vinden het leuk om jeugdherinneringen op te halen, om terug te gaan naar hun oude buurt of school. Het is gewoon een leuke ervaring en ze weten dat ik ze geen vervelende vragen ga stellen of doorzaag over een bepaald onderwerp. We laten op een leuke manier zien waar iemand is opgegroeid en hoe de omgeving iemand heeft gevormd. Het is leuk om te maken en blijkbaar ook leuk om naar te kijken."

Tijdens de opnames heerst er een ongedwongen sfeer, zoals hier bij het interview met Kim Kötter. (Foto: RTV Oost/APEX)

Een aantal zaken tijdens het maken van de tweede serie zijn hem speciaal bijgebleven. "Johanna heeft zo'n beetje haar eigen uitzending geregisseerd. Zij wilde heel erg de controle houden. Bij Kim (Kötter, red.) stond de lerares die haar heeft geholpen om van haar faalangst af te komen ineens voor haar neus. Die vrouw wist ik op te sporen. Was wel een mooi moment toen die twee elkaar op hun vroegere school tegenkwamen. En met Ron Jans gingen we naar boekenwinkel Waanders in de Broeren. Daar loopt hij voorbij aan alle boeken over sport. Die interesseren hem niet. Elders in de winkel pikt hij er een roman uit van een of andere Spaanse schrijver. Dat vind ik mooi om te zien."