Zwolse zanger Leon Moorman wil met 'Knooin' meedoen aan Eurovisie Songfestival

De Zwolse zanger Leon Moorman wil volgend jaar ons land vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Italië. Hij schreef zich op de valreep in met zijn lied 'Knooin', gezongen in Drents dialect. "Ik dacht: waarom niet? Ze zochten een authentiek liedje met een persoonlijk verhaal, dus toen dacht ik gelijk aan 'Knooin'", vertelt Moorman op radio Oost.

Het was gisteren de laatste dag dat artiesten hun nummer in konden sturen. Moorman schreef zich uiteindelijk in nadat cameraman Roy van Veen - maker van zijn videoclips - het laatste duwtje gaf door de zanger bij RTV Drenthe te promoten. "Als er mensen zo fanatiek mee bezig zijn, dacht ik: dan is het een kleine moeite om mij aan te melden", vertelt hij.

Het perfecte lied

Het lied, 'Knooin', gaat over innerlijk geluk en is de tweede single van Moorman. De zanger won met het lied al het Drents Liedjesfestival in 2019 en pakte de publieksprijs op het Europees Songfestival voor minderheidstalen.

De zanger denkt dat de single de perfecte inzending is voor het Eurovisie Songfestival. "Het gaat over het accepteren van andere mensen en je niet zoveel aantrekken van anderen. Een universele boodschap. De laatste tijd gaat het vaak over woke zijn en anderen niet kwetsen, maar soms moet je je niet zoveel van anderen aantrekken."

Dialect

Daarnaast wordt volgens Moorman het dialect goed ontvangen bij het internationale publiek. "Ik heb ook mensen uit andere landen die mij op Facebook volgen. Dat is voor mij het bewijs dat het niet zoveel uitmaakt of het dialect is of een internationale taal, muziek is universeel", vertelt Moorman.

Er is overigens een kans dat de inzending van de Zwolse zanger niet geldig is, omdat nummers die worden ingezonden voor het Eurovisie Songfestival niet eerder commercieel mogen zijn uitgebracht. Wanneer de muzikant te horen krijgt of hij namens Nederland mag optreden, is niet bekend.