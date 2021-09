Nieuw Unmute Us-protest ook in Enschede: 'Blijven vechten voor heropening'

Unmute us protest in Enschede (Foto: RTV Oost)

Op 21 augustus was het eerste Unmute Us protest. Toen gingen ruim 70.000 demonstranten onder andere in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht de straat op. Enschede sloot zich toen niet officieel aan, maar er was wel een kleinschalig protest bij het stationsplein. Nu wordt Enschede dus een officiële deelnemer.

Willekeur

De evenementenbranche in Nederland organiseert dit tweede protest omdat ze zich nog steeds niet gehoord voelt. 'Dat uit de ivoren toren niet meer komt dan een uitnodiging voor een gesprek zien wij als een zwaktebod waaruit blijkt dat ze de antwoorden ook niet hebben. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat dit beleid gebaseerd is op willekeur. Wij blijven vechten voor heropening en gaan op 11 september opnieuw de straten op in verschillende steden. We roepen hierbij iedereen op om met ons mee te lopen: Unmute Us!', valt te lezen op een eventpagina op Facebook.