Oud-burgemeester Losser voor even burgemeester van Tubbergen in theaterstuk

Sijbom is sinds het begin van dit jaar directeur van het Landschap Overijssel, maar voor de theaterproductie kruipt hij weer in de rol als burgemeester. Het stuk gaat over de boerenopstand in 1971 in Tubbergen. De aanleiding daarvoor was de besluitvorming rondom de ruilverkaveling in de gemeente.

Fascineren

Het incident intrigeert Sijbom al langere tijd. "Toen ik zelf burgemeester was in Losser vroeg ik me al af, als ik over de boerenopstand in Tubbergen las, hoe je zelf als burgemeester zou hebben geacteerd. Je komt op voor de gemeenschap, maar tegelijkertijd ben je gezagsdrager en moet je optreden. Die spagaat fascineerde me toen al."

De emoties liepen destijds hoog op. Er werd zelfs geprobeerd het huis van de burgemeester in brand te steken en ook een agent werd in zijn zij gestoken. Mede daarom is het volgens Sijbom een actueel onderwerp. "We hebben nu veel discussies over bedreigingen van burgemeesters en wethouders, en dit is een typerend voorbeeld daarvan."

Gezag

Ook de manier waarop de burgemeester destijds gezag uitvoerde, is volgens Sijbom niet zoveel anders dan nu. "Tuurlijk ga je met de tijd mee als burgemeester. Toen had je natuurlijk nog geen Twitter of een mobiele telefoon, maar die rol van gezaghebber is niet zoveel veranderd. Dat kenmerkt ook een goed burgemeester. Je moet het echt hebben van de inhoud."

Sijbom speelt de rol samen met iemand anders. In november is de eerste voorstelling. De laatste voorstelling staat gepland voor 21 december: de dag waarop het vijftig jaar geleden in Tubbergen tot een uitbarsting kwam.