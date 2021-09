Kampen blij met nieuwe wegmarkeringen, maar verbreding van N50 blijft noodzaak

De gemeente Kampen is blij met de aanvullende maatregelen die Rijkwaterstaat dit jaar neemt om de N50 op het traject tussen Ramspol en Kampen veiliger te maken. De rijrichtingen worden beter van elkaar gescheiden door het aanbrengen van een zogenoemde Multi dot-markering. Dat is een strook van bolletjes die harde trillingen in de auto veroorzaakt als een bestuurder over de weghelft dreigt te rijden.

"Alles wat de N50 per direct veiliger maakt, daar ben ik ook blij mee", zo reageert de Kamper wethouder Holtland op het nieuws dat gisteravond naar buiten werd gebracht door zijn collega Simonse van de gemeente Noordoostpolder. De maatregel wordt in eerste instantie alleen genomen voor het gedeelte van de N50 tussen Ramspol en Kampen. Voor de aansluitende trajecten naar Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek is nog geen beslissing genomen.

"Toch is de nieuwe markering ook voor een deel op het grondgebied van de gemeente Kampen voorzien, dus we zijn hier zeker al voor een deel mee geholpen. Al blijven we Rijkswaterstaat bestoken met de oproep om alles uit de kast te halen om de hele N50 veiliger te maken", aldus de wethouder, die de nieuwe wegmarkering 'niet voldoende' noemt.

Verbreding

Hij blijft erbij dat er meer nodig is om de weg veiliger te maken. "Het uitgangspunt voor de gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Kampen, die in het project N50 samen optrekken, is en blijft verbreding van de weg naar 2x 2 rijstroken. Die toezegging hebben we van Rijkswaterstaat en onze lobby is er op gericht dat de minister zich daar aan houdt."

De wethouder beaamt dat de huidige maatregel om de N50 gedeeltelijk te voorzien van een dot-markering enigszins als een verrassing komt. "Maar ik ga er vanuit dat Rijkswaterstaat nu in actie komt naar aanleiding van de recente ernstige ongevallen op de N50. En daarmee de veiligheid verder wil vergroten, zolang het nog niet tot een verbreding komt. Maar dat de extra rijstroken er zo snel mogelijk moeten komen, lijkt me duidelijk. Dat is en blijft noodzaak."