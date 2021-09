Dit appartementje in Zwolle heeft een Amsterdamse prijs: "Dat gaat vaker gebeuren"

Het appartement (bovenste verdieping met de twee ramen) aan de Thomas a Kempisstraat in Zwolle heeft een vierkantemeterprijs die vergelijkbaar is met de prijs in Amsterdam. (Foto: RTV Oost)

Je bed staat klem, hebt geen buitenruimte maar woont wél vlakbij het Zwolse centrum en hebt een eigen parkeerplek. Terwijl Zwolle Marketing een video lanceert om mensen enthousiast te maken om in Zwolle te komen wonen, rijzen de prijzen nu al de pan uit. Een appartementje in Zwolle kost nu evenveel als een in Amsterdam, binnen de ring. Afgaand op de vierkantemeterprijs dan. Maar, zo zegt de makelaar: "Mijn klant hoeft niet het onderste uit de kan."

Bijna 7000 euro per vierkante meter moet-ie kosten. Een hagelnieuw appartement in de Thomas á Kempisstraat in Zwolle, op loofafstand van de historische binnenstad. "Met eigen parkeerplaats", prijst verkopend makelaar Elmer Bakker zijn waar aan.

Zo'n hoge prijs per vierkante meter is nu nog een uitzondering in Zwolle, erkent Bakker. Maar een gekke prijs voor dit appartement vindt hij het niet. Ook al is het slechts een flatje van 32 vierkante meter, met deels schuine daken, heeft het geen buitenruimte, en staat het bed in de slaapkamer klem tussen de muren. Voor 220.000 euro woon je wél vlakbij de binnenstad.

Vlakbij de Jordaan is goedkoper

Natuurlijk, het kan in Amsterdam altijd gekker. Maar een rondje op huizensite Funda leert dat je met een vierkantemeterprijs van zo'n 7000 euro een heel eind komt in Amsterdam - binnen de ring. Zo betaal je voor een appartement op steenworpafstand van de Amsterdamse Jordaan bijna 200 euro per vierkante minder dan voor het genoemde appartement in Zwolle.

De eigen parkeerplaats, die moet je eigenlijk bij de vierkante meters optellen. Elmer Bakker, makelaar

"Dit is wel een beetje een uitschieter, maar dat komt omdat het appartement echt nieuw is, en dus energiezuinig, Bovendien ligt het vlakbij het centrum én heeft het huis een eigen parkeerplek. Die moet je eigenlijk bij de vierkante meters optellen", vindt Bakker. Bijkomende factor is dat Zwolle een hoge woningnood heeft. "En sowieso geldt: hoe lager het aantal vierkante meters, hoe hoger de prijs."

Genoeg belangstelling

Over belangstelling heeft de verkoper overigens niet te klagen. Er hebben al zes geïnteresseerden een kijkafspraak gemaakt. "Daar zit ook iemand uit Zwolle tussen", zegt Bakker. "Maar het is een mengelmoes. Er zitten ook investeerders tussen, en mensen uit de Randstad."

Om het opkopen van woningen door investeerders tegen te gaan, verhoogde het kabinet begin dit jaar de overdrachtsbelasting voor investeerders naar 8 procent. Dat heeft geen enkel effect gehad, constateren makelaars Elmer Bakker en Joyce van Gemmert. "Ze betalen die acht procent en gooien de huur omhoog. Het heeft dus een averechts effect gehad."

Bij veel huizen wordt tegenwoordig flink overboden, De kans dat dit appartement boven de vraagprijs weggaat is daarom aanwezig. "Daar wil ik niet op vooruitlopen, maar je weet nooit wat er gebeurt", zegt Bakker. "Het hangt ook van andere voorwaarden af, zoals wanneer de overdracht kan plaatsvinden. Mijn klant hoeft niet het onderste uit de kan."

Taxatie lager dan bod

Of nu overboden wordt of niet, de potentiële koper doet er goed aan zelf wat geld achter de hand te hebben. Voor de hypotheekaanvraag moet een woning namelijk opnieuw worden getaxeerd. "Ik kom bij mijn taxaties steeds vaker niet aan de bedragen die geboden worden", zegt taxateur en aankoopmakelaar Van Gemmert.

Ik weet niet of ik dit appartement op 220.000 euro zou taxeren. Joyce van Gemmert, makelaar/taxateur

Voor het verschil tussen taxatie en bod moeten kopers dan dus eigen geld inbrengen, want een bank financiert maximaal het getaxeerde bedrag. "Ik weet niet of ik dit appartement op 220.000 euro zou taxeren", bekent Van Gemmert. "Je moet namelijk wel kunnen aantonen dat het dat geld echt waard is."

Toch gaan we wel die kant op, denkt Van Gemmert. Want de prijzen blijven stijgen. 6000 euro per vierkante meter is in Zwolle al geen uitzondering meer. "Er is namelijk niks te koop. Dus vaker Amsterdamse toestanden qua vraagprijs? Ja, dat gaat gebeuren." Steeds meer mensen verhuizen immers vanuit de Randstad naar regio's daar vlak buiten, zoals Zwolle.

Het is niet ons doel om de hele Randstad hier naar toe te halen. Maar we proberen mensen wel enthousiast te krijgen voor Zwolle. Rinze Kaatman, Marketing Oost

Wervende video

En voor wie uit zichzelf nog niet aan Zwolle dacht, wordt sinds gisteren wel op een idee gebracht door een video van Zwolle Marketing. Een fragment van de Zwolle-video werd dinsdagavond vertoond in de talkshow Jinek, op RTL 4. Dat leek op een oproep aan Randstedelingen om naar Zwolle te verhuizen. "Dat is een beetje het frame van Jinek", zegt Rinze Kaatman van Marketing Oost.

"Het is niet ons doel om de hele Randstad hier naar toe te halen. Maar we proberen mensen wel enthousiast te krijgen voor Zwolle. Mensen die hier potentieel willen wonen, dát is de doelgroep. We willen wel laten zien dat Zwolle niet alleen maar leuk is voor een dagje, maar ook om te wonen, werken en studeren."