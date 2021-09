Speelgoedmuseum Deventer na anderhalf jaar feestelijk heropend

Meer dan anderhalf jaar zijn de deuren van het museum gesloten geweest. Volgens directeur Ewout van der Horst waren het zware tijden voor de museumbranche. Van der Horst besloot van de nood een deugd te maken en de coronatijd te gebruiken om het museum van een grondige renovatie te voorzien: "Ja , dat was absoluut nodig. We hebben echt alles moeten aanpakken om het museum weer van deze tijd te kunnen maken. Volgens mij zijn wij daarin goed geslaagd."

De halve stad kwam destijds in opstand. Wethouder Carlo Verhaar

Saillant detail is dat Van der Horst gedurende zijn ambt als directeur, het museum nog nooit geopend heeft gezien: "Ja dat is heel bijzonder. Vandaag is het voor het eerst dat ik dat mag mee maken na anderhalf jaar directeurschap. Corona heeft veel roet in het eten gegooid, gelukkig hebben wij de tijd nuttig besteed."

Het museum is klaar voor de toekomst met een geheel nieuwe collectie aan speelgoed. (Foto: RTV Oost/ Milan Keskin)

"Deventer kan niet zonder het Speelgoedmuseum."

Dat het museum gerenoveerd moest gaan worden, stond zeker niet als een paal boven water de afgelopen jaren. Integendeel. Als het aan het college van de gemeente Deventer lag, had het museum wellicht niet meer bestaan. "Enkele jaren geleden stelde het college voor om het museum te sluiten. Dat hebben wij geweten, " aldus wethouder Carlo Verhaar. Volgens de wethouder is het museum van onschatbare waarde voor de stad. Verhaar vervolgt: "De halve stad kwam destijds in opstand. Dit museum hoort gewoon in Deventer en om het nu weer in volle glorie te zien, is echt heel gaaf."

Op de vraag wat de wethouder het leukste vond aan het museum, was hij stellig: "Ja de treintjes. Daar kan ik uren naar kijken", besluit Verhaar met een glimlach. Het museum opent morgen de deuren voor het grote publiek en is dagelijks geopend van elf uur 's ochtends tot vijf uur 's middags.