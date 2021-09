Ons Huis maandag in gesprek met zussen die huis uitgezet zouden worden

De moeder van de zusjes Valk overleed in december vorig jaar. Sindsdien wonen de zusjes samen in het huis. Landelijke regels bepalen dat kinderen van wie de vader of moeder overlijdt en hoofdhuurder is, het huis binnen twee maanden moeten verlaten.

Oplossing

Na alle media-aandacht, de bekladding en mogelijke brandstichting bij de woningbouwvereniging kreeg de situatie van de zussen landelijke aandacht in de politiek. Wethouder Jeroen Diepemaat (VVD) gaf al snel aan dat de zussen voorlopig tóch in het huis mogen blijven wonen, tot er een definitieve oplossing is. De wethouder gaat ook in gesprek met de woningbouwvereniging.

De oplossing volgt mogelijk maandag, na het gesprek tussen Ons Huis en de twee zussen. "We zijn blij dat we een afspraak hebben kunnen maken en hopen dat we tot een goede oplossing kunnen komen", laat een woordvoerder van de woningbouwvereniging weten.

Geen reactie

Wat er maandag precies besproken wordt, wil Ons Huis niet laten weten. Tot het gesprek wil de woningbouwvereniging voorlopig niet reageren op de situatie en alle ophef.