Risiconiveau op coronabesmettingen naar beneden bijgesteld in Overijssel

Het risico op coronabesmettingen in Overijssel is deze week gedaald. Het risiconiveau in de veiligheidsregio Twente is naar beneden bijgesteld van zeer ernstig naar ernstig. De status van de veiligheidsregio IJsselland is verder verbeterd van ernstig naar zorgelijk.

De daling van het risiconiveau van beide regio's in Overijssel is opmerkelijk, omdat in andere delen van het land het aantal positieve coronatests en ziekenhuisopnames sinds augustus flink aan het stijgen is. Het RIVM meldt vandaag bijna 2900 nieuwe coronabesmettingen, het hoogste aantal sinds 6 augustus.

Andere regio's zeer ernstig

In vijf regio's is het aantal coronagevallen zo sterk gestegen, dat ze vanaf vandaag op het hoogste risiconiveau staan. De situatie is er zeer ernstig. Het gaat om Drenthe, Gelderland-Zuid, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek en Zuid-Holland Zuid. Vier andere regio's (Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Flevoland) stonden al op het hoogste niveau en blijven daar staan. In totaal is de situatie zeer ernstig in negen regio's.

In vier andere regio's gaat het risiconiveau omhoog van zorgelijk naar ernstig. Dat zijn Friesland, Noord-Holland Noord, Kennemerland en Hollands Midden.

Twente en IJsselland verbeteren

De situatie in vier regio's verbetert juist. Twente staat niet langer op zeer ernstig, maar op ernstig. IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Brabant-Zuidoost zakken van ernstig naar zorgelijk.

Nederland telt vier risiconiveaus voor de corona-uitbraak. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Welke status de 25 veiligheidsregio's krijgen, hangt af van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Het hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag. Het laagste risiconiveau, waakzaam, geldt sinds 13 juli nergens meer.

De risiconiveaus hebben voorlopig nog geen gevolgen voor de coronamaatregelen. Alle beperkingen gelden in het hele land en worden ook overal pas versoepeld als het kabinet daartoe besluit.