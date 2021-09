Film over Deventer Moordzaak gaat eigenlijk over de rol van de media

De film heet De Veroordeling en is een verfilming van een boek van journalist Bas Haan over het gedrag en de rol van de media tijdens deze langslepende rechtszaak, maar ook welke gevolgen de onjuiste berichten hadden. Hij was in de jaren dat de rechtszaak speelde journalist bij het TV programma Netwerk. Gaandeweg het strafproces zag hij in talkshows, nieuwsprogramma's, kranten en tijdschriften dat feiten ondergeschikt waren aan emoties en meningen.

Publieke opinie

De zaak over de vermoorde weduwe Wittenberg uit Deventer trok veel aandacht. Dat kwam onder meer omdat het OM onzorgvuldig was geweest met bewijslast. In het land ontstond het beeld dat niet Ernest Louwes, de boekhouder van de weduwe maar haar klusjesman de moord zou hebben gepleegd. Het hof in Arnhem ging daarin niet mee. Louwes werd uiteindelijk veroordeeld tot 12 jaar cel.

Gevolgen

Naast de rol van de media laat de film ook zien hoe ingrijpend de onterechte verdenking voor de klusjesman en zijn vrouw moet zijn geweest. Volgens Bas Haan moeten emoties, opinies en meningen weg blijven bij het debat. Daar moet het alleen maar gaan om feiten.