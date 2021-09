Film over geruchtmakende Deventer moordzaak vanaf vandaag in bioscoop

De film over de geruchtmakende Deventer moordzaak, De Veroordeling, gaat vanaf vandaag in première. De thriller gaat over de rol van de media en hoe deze de publieke opinie beïnvloedde in de zaak van de moord op de Deventerse weduwe Wittenberg in 1999. "Deze moordzaak werd ook een smaadcampagne met echte slachtoffers en een dader", vertelt schrijver Bas Haan.

De film is gebaseerd op een boek van de schrijver. Bas Haan was in de jaren dat de rechtszaak journalist bij het televisieprogramma Netwerk. De moordzaak, waarvoor 'boekhouder' Ernest Louwes werd veroordeeld tot 12 jaar cel, trok destijds veel media-aandacht. "Feiten raakten ondergeschikt aan emoties", vertelt Haan.

Fake news

De zaak kwam vooral in de media door een campagne van opiniepeiler Maurice de Hond, waarin hij openlijk en zonder bewijs de 'klusjesman' van de weduwe als de dader aanwees. In het land ontstond het beeld dat deze klusjesman de dader was en niet Louwes. "Wie het hardste schreeuwt krijgt aandacht, niet degene die het beste onderzoek heeft gedaan", legt Haan uit.

Dat is ook precies waar de film over gaat. "De moord is een spannend verhaal, maar deze film overstijgt dat", vertelt producent Joram Willink. "We begonnen 11 jaar geleden aan dit verhaal en toen hadden we nog nooit gehoord van fake news. Inmiddels is het een begrip."

Gevolgen

Naast de rol van de media laat de film ook zien hoe ingrijpend de onterechte verdenking voor de klusjesman en zijn vrouw moet zijn geweest. "Het laat met terugwerkende kracht zien hoe gevaarlijk het is als je op basis van meningen en emoties dingen als een moordzaak gaat benaderen", concludeert Haan.

De film draait vanaf vandaag in de Nederlandse bioscopen en is binnenkort ook in het buitenland te zien.