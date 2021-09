UWV wees aanvraag voor uitkering van bedlegerige patiënt uit Almelo terecht af

Begin vorig jaar was de situatie niet zo verslechterd dat er volgens het UWV al sprake was van volledige arbeidsongeschiktheid. De kans op verbetering van de belastbaarheid was niet uitgesloten, stelde het UWV destijds.

Verkorte wachttijd

Volgens de wet kan een zieke werknemer versneld in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Dit wordt slechts in uitzonderlijke situaties toegekend. Er moet sprake zijn van een medisch stabiele of verslechterende situatie. Herstel van arbeidsmogelijkheden moet zijn uitgesloten.

In deze zaak lichtte de arts van het UWV in de rechtbank toe dat op 11 januari 2020 niet uitgesloten was dat de situatie van de man kon verbeteren. Ze betrok daarbij de klachten van de man en de op dat moment beschikbare en actuele medische informatie van zijn behandelaars. Daaruit kwam naar voren dat behandeling nog mogelijk was, waardoor een verbetering van zijn belastbaarheid zou kunnen optreden. De rechtbank kon de UWV-arts daarin volgen en oordeelde dat een uitkering met verkorte wachttijd daarom voor de Almelose patiënt niet aan de orde was.

Inmiddels is de man wel volledig en duurzaam arbeidsongeschikt verklaard en krijgt hij een IVA-uitkering van het UWV.