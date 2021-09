Marga Bult stopt met werken in de zorg: het thuisfront heeft haar hard nodig

Marga Bult stop als medewerkster in een zorghotel in Noord-Brabant (Foto: RTV Oost)

Marga Bult is niet meer langer werkzaam in de zorg. Ze heeft op Twitter aangekondigd dat ze er mee op houdt. Ze voert privéredenen aan voor haar beslissing. Bovendien wil ze zich niet verplicht laten vaccineren.

"Morgen 1 september '21 stop ik na een geweldige tijd te hebben gehad bij BrabantZorg", schreef Bult. Ze pakte vanwege de coronacrisis haar vroegere werk als verpleegkundige weer op. Ze werkte in een zorghotel voor coronapatiënten in Noord-Brabant.

Direct aangemeld

Ze woonde eerder in Lattrop, maar tegenwoordig in Oisterwijk in Noord-Brabant. Het is de regio die zich in het voorjaar van 2020 ontwikkelde als brandhaard van het coronavirus. Toen er een oproep kwam voor medewerkers in de zorg, meldde de zangeres zich direct. "Dat deed ik onder mijn meisjesnaam, en ik werd gelijk gebeld", vertelde ze in een eerder interview met RTV Oost.

De zangeres heeft echter besloten om te stoppen, omdat het thuisfront haar hard nodig heeft. Daarmee lijkt ze te verwijzen naar het overlijden van Jan van Ingen, haar ex-man, vorige week.

Bovendien wil ze de discussies over verplichte vaccinatie voorblijven, schrijft ze. Bult is niet gevaccineerd en laat zich op social media regelmatig kritisch uit over corona gerelateerde onderwerpen