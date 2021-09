Zestien sollicitanten voor burgemeestersvacature van Enschede, slechts één vrouwelijke kandidaat

Bij de andere vijftien sollicitanten gaat het dus om mannen. De jongste kandidaat is 32 jaar en de oudste 64 jaar. Hun achtergrond is divers. Elf kandidaten hebben al ervaring in het openbaar bestuur, de vijf anderen hebben een professionele achtergrond. Ook de politieke diversiteit is groot, al doet het provinciebestuur daar verder geen uitspraken over.

Minder sollicitaties dan in 2015

De procedure voor een nieuwe burgemeester kent een aantal fasen. Op 8 juli werd de profielschets vastgesteld door de gemeenteraad. Tot 31 augustus konden kandidaten solliciteren op de vacature. Opvallend is dat er minder sollicitanten zijn dan na het vertrek van Peter den Oudsten, bijna zeven jaar geleden. Toen meldden zich 23 kandidaten voor het burgemeesterschap van Enschede. Met het sluiten van de sollicitatietermijn begint de volgende fase, waarin Commissaris van de Koning Andries Heidema zich verder verdiept in de kandidaten en gesprekken voert.

Nieuwe burgemeester in februari

Zijn bevindingen deelt hij vervolgens met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. De rol van Heidema zit er daarna op. De vertrouwenscommissie gaat met de selectie van kandidaten in gesprek. Uiteindelijk blijven er twee gegadigden over. De gemeenteraad maakt ten slotte in beslotenheid de keuze. In februari 2022 moet de nieuwe burgemeester zijn voorgedragen.

Afscheid Van Veldhuizen

De huidige burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen, neemt op 1 oktober afscheid na een dienstverband van zes jaar. Hij heeft besloten niet voor een tweede ambtstermijn te gaan en heeft inmiddels een baan als staatsraad bij de Raad van State geaccepteerd. Wie de taken van Van Veldhuizen tijdelijk waarneemt tot de benoeming van de nieuwe burgemeester, is nog niet bekend.