Basisscholen in Enschede krijgen eigen bieb: "Meer plezier in lezen en minder laaggeletterdheid"

De leesvaardigheid, maar vooral ook het leesplezier van jonge kinderen in Enschede moet omhoog. Dus trekt de bibliotheek de basisscholen in. Vanaf dit schooljaar krijgen achttien scholen een echte 'bieb' in hun gebouw.

Maar het blijft niet alleen bij een uitgebreide boekencollectie. Om lezen onder kinderen te stimuleren volgen leerkrachten van twaalf basisscholen extra trainingen om leesonderwijs te stimuleren. De gemeente Enschede steunt het project eenmalig met een subsidie van 465.000 euro. In totaal maken 25 basisscholen gebruik van de bieb op school en/of de extra trainingen.

Strijd tegen laaggeletterdheid

Leesvaardigheid is één van de belangrijkste manieren om laaggeletterdheid te beperken. Enschede is van oudsher een stad waar relatief veel mensen problemen hebben met onder meer het lezen van een boek, het schrijven van brieven of het begrijpen van een recept. In totaal valt 24 procent van de inwoners in de categorie laaggeletterd.

"Dan hebben we het over vaardigheden onder mbo2-niveau", zegt onderwijswethouder June Nods. Ze vindt het belangrijk dat het niveau verbetert. "Wat je ziet is dat ouders die zelf moeite hebben met lezen, ook minder in staat zijn om hun kinderen te stimuleren om te lezen." Het vergroten van de leesvaardigheid en de woordenschat begint immers al op zeer jonge leeftijd met voorlezen.

Stimuleren om een boek te pakken

"We willen de cyclus doorbreken", zegt Jenneke Koehorst van de Centrale Bibliotheek Enschede. "Het leesplezier bij veel kinderen is weg, of ze hebben er geen zin in." Dat moet anders. Al vanaf het bezoek aan het consultatiebureau wordt bijvoorbeeld al gekeken of ouders extra hulp kunnen gebruiken bij het stimuleren van (voor)lezen. Maar nu is er dus ook het project Bieb op School, om een extra tandje bij te zetten.

De leraar die precies op het moment dat het spannend wordt, stopt. In de hoop dat de leerlingen het boek pakken om zelf verder te lezen Marit Kruiskamp, bestuurder Stichting KOE

De bedoeling is dat basisschoolleerlingen de komende jaren op een leuke manier gaan werken aan hun taalontwikkeling. Daarvoor zijn er lesprogramma's ontwikkeld, die met leescoördinatoren en leraren op het basisonderwijs worden gedeeld. "Het kan al heel simpel zijn", zegt Marit Kruiskamp, kwaliteitszorgmanager bij schoolbestuur Katholiek Onderwijs Enschede (KOE). "De leraar die in de klas voorleest en precies op het moment dat het spannend wordt, stopt. In de hoop dat de leerlingen daarna het boek pakken om zelf verder te lezen."

Drie boeken per leerling

In achttien scholen komt er met hulp van de gemeentelijke subsidie een fysieke 'bieb'. Het gaat in het begin om een collectie van drie boeken per leerling. Een school met vijfhonderd leerlingen kan dus rekenen op vijftienhonderd boeken die zijn afgestemd op de kinderen.

Alle kinderen krijgen een pas waarmee ze de boeken kunnen lenen. Die pas is ook in de filialen van de Bibliotheek Enschede te gebruiken. De boekencollectie op scholen is slechts voor de leerlingen, dus niet bedoeld voor familieleden of buurtbewoners.