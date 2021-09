Hardenberg en Zwolle in de race om titel 'meest toegankelijke gemeente van Nederland'

De gemeenten Hardenberg en Zwolle zitten bij de vijf overgebleven gemeenten die strijden om de titel 'meest toegankelijke gemeente van Nederland'. In 2018 wist Hardenberg de titel al eens binnen te slepen. “De afgelopen jaren hebben we ons nog meer ingezet op het sociale gebied en de taalontwikkeling van mensen die moeilijk mee kunnen komen”, zegt wethouder Mary Looman.

Woensdagmiddag kwam de organisatie van de verkiezing op 'flitsbezoek' in Hardenberg. Daar werd op De Markt gepraat over het belang van een inclusieve samenleving. De titel 'meest toegankelijke gemeente' gaat volgens wethouder Looman namelijk niet alleen om het weghalen van drempels en het rolstoelvriendelijk maken van gebouwen. “Het gaat om het totaalpakket”, vertelt Looman.



“Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Zo geven we kinderen van asielzoekers op zo vroeg mogelijke leeftijd Nederlandse les en proberen we mensen zonder baan zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen.”

Platform Inclusief

Een belangrijke rol bij het zo goed mogelijk mee laten draaien van mensen met een beperking in de samenleving is volgens de wethouder weggelegd voor ‘Platform Inclusief’. “We zijn met een groep van zes mensen”, vertellen Henk en Karin. “Wij signaleren problemen voor mensen met een beperking, geven advies aan de gemeente. We willen bijvoorbeeld dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sporten.”

Vakjury

Eerder werd bekend dat naast Hardenberg ook Zwolle, Harderwijk, Oude IJsselstreek en Steijn op de lijst staan. Morgen brengt de organisatie een flitsbezoek aan Zwolle. Op 7 oktober bepaalt een vakjury, met daarin onder andere oud-raadslid van Hardenberg Rick Brink, welke gemeente zich dit jaar mag kronen tot ‘meest toegankelijke gemeente van Nederland’.