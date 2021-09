Knol-orgel in Zwartsluis jubelt weer zoals in 1797

Bijna twee jaar en 123.000 euro verder is het dan eindelijk zover voor Arjan Wegerif en Harm Jan Kanis: ‘hun’ orgel is weer toekomstbestendig. De twee kartrekkers zorgden ervoor dat het orgel van de Hervormde Gemeente grondig werd opgeknapt. Alle pijpen zijn onder handen genomen en dat hoor je volgens Wegerif direct: “Het was een doffe brei, alsof er een dikke laag stof op lag. Het orgel klinkt nu weer enorm helder.”

Originele klank was verdwenen

Het orgel had niet meer de klank zoals orgelbouwer Rudolph Knol in 1796 voor oren had. Begin vorige eeuw werd het orgel namelijk ook gerestaureerd naar de smaak van die tijd, waardoor veel originele klanken verdwenen. Die zijn nu dus allemaal teruggebracht.

“In 2007 hebben we het technische gedeelte aangepakt, nu zijn de pijpen allemaal geïntoneerd en gerestaureerd door orgelbouwer Adema uit Hillegom”, vertelt Wegerif, al meer dan dertig jaar actief in als organist.

Niet de enige in Zwartewaterland

Liefhebbers weten dat het Sluziger instrument niet zomaar een orgel is. Orgelbouwer Rudolph Knol (1759 - 1818) maakte in zijn werkzame leven vijf orgels. Twee van die exemplaren staan in Zwartewaterland. Hasselt heeft een groot en landelijk bekend orgel van Knol en Zwartsluis heeft daar een klein zusje van.

Het orgel kan weer 50 tot 75 jaar moeiteloos de psalmen en gezangen spelen tijdens de zondagse erediensten. “Af en toe een stembeurtje, maar grote ingrepen zijn voorlopig niet meer nodig”, zegt Wegerif.

Wegerif achter de speeltafel. (Foto: Jan van Kleef)

Meer dan een ton aan gerestaureerd

De totale kosten, 123.000 euro, zijn niet allemaal via de collectezak binnengekomen. “We hebben ook een groot deel gesubsidieerd gekregen van de provincie Overijssel omdat het orgel een rijksmonument is."

" Verder zijn er culturele fondsen aangeschreven en hebben de kerkgangers natuurlijk diep in de buidel getast. Maar dit was het meer dan waard, ons orgel is schitterend geworden”, besluit Arjan.