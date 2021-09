Pompt onze Bökkers vanavond wat Sallandse pit in de brave liedjes van VanVelzen?

Pompt onze Bökkers wat Sallandse pit in de brave liedjes van Roel van Velzen of Belle Perez? (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg )

Hij is het Sallandse geluid in het tv-programma Beste Zangers: Hendrik Jan Bökkers. In dit programma vertolken bekende zangers elkaars liedjes, ieder op z'n eigen manier. Is Nederland klaar voor de dialectversies van hits van Roel van Velzen of Belle Perez? Vanavond begint het nieuwe seizoen.

"Wat ik vanavond ga doen, is eigenlijk te moeilijk", zegt de Sallandse rocker alvast. "Het is een lied van een Nederlandse band, met extreem goede zanger. Ik dacht: daar ga ik me niet aan wagen. Maar uiteindelijk heb ik het toch gedaan."

Het geheimpje

En zo hebben we de eerste cliffhanger al te pakken. Want op welk lied Bökkers precies doelt, mag hij nog niet zeggen. De Sallander is overigens gewend aan het bewaren van geheimen; hij mocht ruim een jaar niet vertellen dat hij één van de deelnemers is. "Ik wist het al in maart 2020."

Hendrik Jan liet ook zijn vrienden bij RTV Oost in het ongewisse. Waar hij voorheen iedere vrijdag een muzikale ode aan de week bracht, kwam hij plotseling een paar weken niet opdagen. Meneer was bezig voor de landelijke televisie. Bedankt hè.

Sallandse pit

Alle gekheid op een stokje, stiekem zijn we trots op onze Bökkers. Als hij straks een goede beurt maakt (en wat Sallandse pit in de brave hitjes van Roel van Velzen of Belle Perez pompt), praten we nergens meer over.

Bovendien heeft onze rocker een klap te verwerken. Want waar Beste Zangers doorgaans op Ibiza wordt opgenomen, is het dit keer in Zuid-Limburg. Lekker dan. "We mochten niet vliegen, dus daarom hadden we besloten in godsnaam maar in Limburg op te nemen. Maar uiteindelijk was het hartstikke tof."

Het decor: een oude boerderij. De plek werd al snel 'een bubbel', zoals dat in Salland heet. "Je zit in hetzelfde schuitje. Binnen de kortste keren hadden we een gevoel met mekaar van: dit komt wel goed. De sfeer was goed."

Suzan, Freek, Salland?

In zo'n bubbel ontdek je ook van alles over elkaar. Zo hoorde onze man bijvoorbeeld dat jazz-zangeres Karsu had rondgebeld in Salland. Ze wilde een lied in het Nedersaksisch zingen, wie kan haar helpen? "Iedereen zei: dan moet je bij Hendrik Jan Bökkers zijn", zegt hij lachend. Uiteindelijk werd ze geholpen door Suzan en Freek. Je weet wel, dat duo dat ook in het Sallands zingt.

Vanavond is de eerste aflevering, waarin Roel van Velzen centraal staat. Tuurlijk gaat Bökkers kijken. Gewoon vanaf de bank, met z'n vrouw. Kaasplankje d'r bie. Rock 'n' roll. "Ik wil de aflevering in alle rust op mij af laten komen. Vind ik mooi."