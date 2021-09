Man heeft 'eeuwige spijt' van inbraak in Giethoorn waarbij mededader om het leven kwam

De 29-jarige ging samen met een 24-jarige man uit Arnhem op 19 januari dit jaar met een gestolen kluis over straat in Giethoorn. Die vervoerden ze op klaarlichte dag in een gestolen kruiwagen, en dat viel op. Verschillende mensen belden de politie.

In hun paniek dumpten ze de gestolen goederen en sloegen op de vlucht. Een weiland in. “Het regende keihard, het was ijskoud en er was zo veel politie”, omschreef de 29-jarige man uit Ede in de rechtbank.

'Hij zei dat hij wist waar geld lag'

Timide, schuldbewust en af en toe snikkend zat hij in de rechtbank. Zijn beste vriend wilde hem helpen om uit de geldproblemen te komen en dus zouden ze samen de inbraak plegen. “Ik had een huurachterstand, schulden en twee kinderen in huis", verklaart de man.

Het lichaam van de inbreker werd gevonden in een weiland (Foto: RTV Oost / Robert Jansema)

Zijn maat wist een plaats waar ze toe konden slaan. “Misschien was dat wel de manier om van mijn problemen af te komen. Hij zei dat hij wist waar geld lag.”

Nog dezelfde dag vertrokken ze richting Giethoorn. “Ik wist niet eens waar ik was”, vertelt de 29-jarige. Ze klommen via een open raam een huis in en gingen op zoek. Ze vonden een kluis en wat cash geld. Dat namen ze mee.

'Op een gegeven moment was het ieder voor zich'

De kluis was zwaar, daarom zochten ze vervoer. Zijn vriend vond een kruiwagen in een naastgelegen tuin. Die namen ze mee om de kluis te vervoeren. Maar op klaarlichte dag, met een kluis in een kruiwagen over straat, dat valt natuurlijk op. Binnen een mum van tijd werd de politie gebeld.

De kruiwagen met kluis werd gedumpt in een steegje. Het duo sloeg op de vlucht voor de politie, een weiland in. “Op een gegeven moment was het ieder voor zich”, het tweetal verloor elkaar uit het oog.

Na zich een aantal uur in het riet aan de rand van een weiland te hebben verscholen, zag de 29-jarige inbreker uit Ede een fiets staan. Die stal hij om vervolgens zo te kunnen vluchten. “Een wanhoopspoging.” Maar die vlucht duurde niet lang: de politie zocht de inbrekers nog steeds. De Edenaar werd gearresteerd.

Drijfnat, onderkoeld en onder de modder. Bovendien had hij geen idee waar zijn maatje uit Arnhem was. Die werd een paar dagen later gevonden in een weiland. Dood. Vermoedelijk overleden aan de gevolgen van onderkoeling.

'Ik heb het roer omgegooid'

“Mijn cliënt moet leven met de wetenschap dat door dit gebeuren een van zijn vrienden het leven liet”, sprak raadsman Schadd tot de rechtbank. “Toen mijn cliënt hoorde dat zijn vriend was overleden, sliep hij nachten niet. Toen ik hem die maandag daarna sprak, zat hij in shock op mijn kantoor.”

Voor de 29-jarige verdachte betekende de dramatische afloop van de inbraak, naar eigen zeggen, een ommekeer in zijn leven. “Ik heb het roer omgegooid. Ik doe een opleiding, loop vier dagen per week stage en ga een dag per week naar school. Ik wil jongeren behoeden om het foute pad op te gaan. Ik heb mijn leven een draai gegeven, maar heb daarvoor wel de hoofdprijs moeten betalen.”

De rechter sprak van ernstige feiten die de 29-jarige heeft gepleegd, maar liet ook weten positief verrast te zijn door de houding van verdachte. “Ik hou rekening met de gevolgen en het feit dat u nu verantwoording aflegt. Ik had dat gehoopt”, laat de rechter weten.

Het lichaam werd gevonden in een weiland bij Giethoorn (Foto: Colin Coule)

Eis: 5 maanden cel

De officier van justitie had ook niet verwacht dat de verdachte totale openheid van zaken zou geven. Hoewel ze daarvoor haar waardering uitsprak, eiste ze toch een onvoorwaardelijke celstraf van vijf maanden. Daarin ging de rechtbank niet mee.

De 29-jarige moet een werkstraf van 100 uur uitvoeren. En kreeg daarnaast een voorwaardelijk straf opgelegd: als de man uit Ede binnen drie jaar nog eens in de fout gaat, moet hij drie maanden de cel in. "Dit is fors, zeker in combinatie met uw stage. En het is natuurlijk niet niks om op deze manier je beste vriend te verliezen”, zei de rechtbank over de opgelegde straf.

'Laatste keer dat ik een rechtbank binnenloop'

De 29-jarige verdachte haalde nog eens diep adem. “Ik denk dat dit de laatste keer is dat ik een rechtbank binnenloop. Het spijt me richting de benadeelde partij. Ik ben bereid alle schade te betalen.”

Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat er geen onderzoek gedaan wordt naar eventuele betrokkenheid van de 29-jarige bij het overlijden van zijn 24-jarige vriend.