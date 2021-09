Visser en Wimmenhoeve bereiken met rolstoelbasketbalsters finale op Paralympics

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben bij de Paralympische Spelen in Tokio de finale gehaald. In de halve finales werd Duitsland met 52-42 verslagen. De rolstoelbasketbalsters nemen het in de eindstrijd op tegen de winnaar van de halve finale tussen de Verenigde Staten en China.

Jitske Visser uit Zwolle en Xena Wimmenhoeve uit Wijhe maken deel uit van de Nederlandse equipe. De rolstoelbasketbalsters zijn de regerend Europees en wereldkampioen. Op de Paralympische Spelen van Londen 2012 en Rio de Janeiro 2016 wonnen ze brons.

Dankzij trefzeker vierde kwart naar finale

Tegen Duitsland, finalist in Rio, had Oranje lang een kleine voorsprong. Na wat missers aan Nederlandse kant kwamen de Duitse speelsters in het derde kwart echter langszij. In een spannend laatste kwart benutte Nederland de kansen beter, liep weer uit en gaf de zege niet meer uit handen.

Van Weeghel niet naar finale 800 meter

Kenny van Weeghel is er niet in geslaagd om de finale te bereiken op de 800 meter. In de series in de categorie T54 kwam de Zwolse wheeler niet verder dan een vijfde plek. Woensdag werd Van Weeghel nog achtste in de finale van de 100 meter.