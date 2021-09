Reisorganisatie: Jongeren willen ondanks corona nog steeds graag tussenjaar

Au-pair zijn in Australië, highschool volgen in Amerika of vrijwilligerswerk doen in Azië. Door corona kunnen jongeren die dat willen al ruim anderhalf jaar niet zomaar naar elke plek ter wereld reizen. Maar bij reisorganisatie Activity International in Enschede zien ze dat de vraag weer toeneemt, al blijven er ook nog veel onzekerheden over de komende maanden. "Dat maakt het lastig."

"Uitdagend", noemt Barry Harzevoort, eigenaar van Activity International, de afgelopen anderhalf jaar. "We hadden in maart vorig jaar honderd mensen in het buitenland zitten, die allemaal teruggehaald moesten worden."

De Enschedese reisorganisatie belandde door de pandemie van de topdrukte in een zwart gat. Harzevoort vindt het jammer dat de loonsteun die zijn bedrijf krijgt soms een negatief imago heeft, onder meer door bedrijven die ondanks de overheidssteun ook dividend uitkeren. "Heel eerlijk: zonder de loonsteun van de overheid hadden we de zaak al een tijd geleden dicht moeten doen", vertelt de eigenaar, die ook sneed in marketingkosten en andere vaste lasten.

Onzekerheden

Inmiddels kijken ze weer vol goede moed vooruit in Enschede, al zijn er ook onzekerheden. Zo wil het kabinet de loonsteun aan bedrijven dit najaar definitief stopzetten. "Het wordt absoluut spannend", zegt Harzevoort. "We hebben goede hoop dat Australië en Nieuw-Zeeland begin 2022 weer open gaan, maar dat waren eigenlijk afspraken voordat die landen weer in lockdown gingen. Het is even afwachten, want het aantal reizen zit nog lang niet op het niveau van voor corona."

We blijven positief, maar het zal wel echt sterk afhangen van hoe het komende half jaar eruit ziet Barry Harzevoort van Activity International

Landen in lockdown

Corona heeft de reislust niet weggenomen, stelt Harzevoort. "Sterker nog, we worden nu bijna dagelijks gebeld door mensen die graag naar Australië willen, maar dan moeten we ze toch teleurstellen. Op dit moment zijn maar tien procent van onze landen waar we reizen verzorgen open, maar we sturen daar wel relatief veel deelnemers naartoe. Dat geeft wel aan dat mensen graag weer op reis willen, het liefst om een tussenjaar te nemen."

Populairste bestemming is momenteel Costa Rica. "Wij beschouwen dat land als veilig, ondanks de oranje kleurcode op de wereldkaart. De coronabesmettingen zijn daar nooit veel hoger geweest dan in Nederland. Er zit een goede organisatie waar we mee samen werken, die goed over alles heeft nagedacht", aldus Harzevoort.

'Blijven positief'

Of we weer volop de wijde wereld in kunnen trekken, zal de komende maanden blijken. "We blijven positief, maar het zal wel echt sterk afhangen van hoe het komende half jaar eruit ziet. We hebben in elk geval zin om weer met mensen over reizen te praten en niet telkens over corona. Dat maakt het werk ook een stuk leuker", aldus de Activity-directeur.