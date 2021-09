Menig gepresenteerd in Belgrado: "Duurde langer dan een maand om deal af te ronden"

De buitenspeler vertelde een maand geleden nog stellig dat hij een overgang naar FK Partizan niet zag zitten. Toch is het ervan gekomen. "Het was een lange reis om alles in orde te maken. Het heeft meer dan een maand geduurd", sprak Menig vandaag op de perspresentatie van de 27-voudig landskampioen.

Dankbaar voor kans bij Twente

"Het belangrijkste is dat ik hier nu ben en daar ben ik blij mee. Het is een nieuw avontuur in mijn carrière", vertelde hij. "Ik heb twee jaar voor Twente gespeeld en zij hebben me de kans gegeven na een moeilijke periode. Nu krijg ik weer een nieuwe kans en ga ik me voor honderd procent inzetten voor Partizan."

Acht treffers

Menig stond sinds de zomer van 2019 onder contract bij FC Twente. Afgelopen seizoen was hij één van de smaakmakers in De Grolsch Veste, Menig wist acht keer het net te vinden. In Enschede had de rappe buitenspeler nog een contract tot medio 2022. Dat betekent dat FC Twente een transfersom voor Menig ontvangt.