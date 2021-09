Ron Jans trapt Maand van het Leren af: "Leven lang ontwikkelen is mijn levensmotto"

De coach is het boegbeeld van de actiemaand van het Leerwerkloket Twente dat werkenden, werkzoekenden, zzp’ers en werkgevers ondersteunt in hun ontwikkeling. Dat doet het werkloket door onder andere loopbaangesprekken, advisering over carrièreswitch, testen, tips en het geven van informatie over opleidingen en cursussen.

Loopbaan

Zo richt het Leerwerkloket vandaag tot 15.00 uur in de bibliotheken van Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal een pop-up locatie in. Daar kunnen belangstellenden loopbaan- of opleidingsvragen stellen aan adviseurs van het Leerwerkloket.

Alle bezoekers ontvangen een loopbaanvoucher die ze kunnen inwisselen voor een loopbaanadviestraject.

'Volg je gevoel'

Een loopbaanadvies was aan Ron Jans niet besteed, omdat hij zelf de teugels stevig in handen had. Zijn ouders raadden hem af om zijn schoolloopbaan, hij doceerde Duits en geschiedenis, in te wisselen voor het trainerschap in betaald voetbal.

“Mijn advies: Luister niet altijd naar je ouders. Volg je gevoel. Mijn passie zat in het voetbal. Ik heb een fantastisch beroep, al moet je zorgen dat je wel een keertje wint.”

Uitstapje naar Japan

Voetballer, leraar, trainer, technisch directeur, weer terug naar het coachschap, omdat het technisch directeurschap hem niet lag. Van PEC Zwolle, ‘waar Rinus Israël me verrot schopte en schold’ Roda JC, Standard Luik, een uitstapje naar Japan 'een prachtige tijd waar we veel hebben geleerd', assistent-trainer in Emmen en al heel snel hoofdcoach bij Groningen.

Vervolgens na Heerenveen: ‘m’n slechtste besluit ooit’ naar Amerika waar het niet goed afliep ‘omdat ze me beschuldigden van racisme en iedereen die me kent weet dat dat onzin is.”

Doorontwikkelen

Jans wil er maar mee zeggen dat hij zich op al die plekken doorontwikkelde. “Hoe ouder je wordt, hoe meer je jezelf leert kennen. Wat ik wil, is leven om mezelf te ontwikkelen en dat doe ik elke dag.”

Om dat gevoel over te brengen en extra aandacht te richten op een leven lang leren is september uitgeroepen tot de Maand van het Leren. Het Leerwerkloket verzorgt de hele maand activiteiten als webinars, netwerkbijeenkomsten, trainingen voor werkzoekenden alsmede trajecten voor laaggeletterden.