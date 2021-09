Leerecosysteem van start op Zwolse BSO: "We gaan allemaal leuke dingen doen!"

Het is een moeilijk woord voor de kinderen, het leerecosysteem, maar waar het om gaat snappen ze heel goed: "We gaan allemaal leuke dingen doen die te maken hebben met de natuur en het milieu", "we gaan hutten bouwen en insectenhotels", "ik ga helpen in de moestuin", "we mogen ook zelf allemaal dingen bedenken", roepen de kinderen door elkaar.

Samen ontdekken

"Klopt allemaal", vertelt leidster Jansje van Brussel van de BSO van Doomijn: "We gaan insectenhotels bouwen, vogelhuisjes met een webcam, noem maar op. Het gaat er daarbij altijd om dat we het sámen met de kinderen bedenken. En dat ze ook zien, hoe werkt zoiets? Als we een berg hout hebben liggen, dat je samen gaat ontdekken, hoe maak je hier nu een stevige hut van?"

Allerlei organisaties op gebied van natuureducatie, onderzoek en wetenschap werken mee aan het leerecosysteem. Zo kunnen de kinderen samen met professionals ontdekken wat ze leuk vinden en wat ze verder willen ontwikkelen.

Jansje van Brussel, leidster BSO (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Onderzoek

Zwolle is een van de drie plekken in Nederland waar de proef met leerecosysteem Buitengeluk draait. Het effect van deze manier van leren en ontdekken op de kinderen wordt onderzocht door Universiteit Leiden samen met de VSC, de vereniging van wetenschapsmusea en sciencecenters.

Marianne Benning van de VSC is ook bij de aftrap in Zwolle: "We willen graag dat kinderen al hun talenten ontwikkelen. En wat maakt dan het verschil als ze aan zo'n traject meedoen? Aan het eind kijken we dan: wat heeft nu op kindniveau het verschil gemaakt? Zien ze nieuwe kansen om zich heen, hebben ze de weg naar een club of wijkboerderij gevonden, of nemen ze hun ouders aan de hand mee naar andere plekken?

Babet en Imme bij het moestuintje (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Moestuintje

Babet en Imme zien het ook wel zitten om een hut te bouwen, maar dan willen ze er wel gelijk een mooie moestuin bij: "We hebben nu al een klein tuintje en dat is heel mooi, kom maar kijken. Die grote, dat is mais, deze hier is ganzenbloem, daar komen allemaal bijen op af. Er waren ook allemaal aardbeitjes maar die zijn op."

Ook de gemeente Zwolle is nauw bij het project betrokken. Vooral natuureducatie is op deze leeftijd effectief, ziet Mariken Enserink van de gemeente: "De olievlekwerking is heel belangrijk. Als je als kind ergens enthousiast over bent dan kom je thuis, en zeg je: 'Hee waarom hebben wij een tegeltuin? Waarom hebben we nog geen insectenhotel?' En dan zie je dat ouders dat graag met hun kinderen willen doen. De kinderen voeden zo gelijk de ouders een beetje op."