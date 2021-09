Staatssecretaris roemt Enschedees project om dak- of thuisloosheid onder minderjarigen te voorkomen

Staatssecretaris Paul Blokhuis is zeer te spreken over het Enschedese project WoonStAP. In dit project worden jongeren begeleid die niet meer thuis kunnen wonen, maar omdat ze minderjarig zijn ook niet zelfstandig kunnen wonen. Vaak raken zij onnodig verzeild in zware jeugdzorgtrajecten. "Dit project is een heel mooi voorbeeld voor de rest van Nederland", aldus Blokhuis.

De staatssecretaris liet zich vandaag informeren over WoonStAP en wat hij hoorde en zag beviel hem wel. "Je ziet wat er mogelijk is als woningcorporaties, de gemeente, het maatschappelijk werk en het welzijnswerk goed met elkaar samenwerken. Dan kun je letterlijk tientallen jongeren op een laagdrempelige manier helpen. Jongeren die anders in een heel zwaar traject terecht zouden zijn gekomen."

Het project WoonStAP richt zich onder meer op jongeren die voor de wet nog niet volwassen zijn en die niet meer bij ouders of vrienden of familie kunnen wonen. Zij hebben nauwelijks mogelijkheden om een eigen dak boven het hoofd te huren. Vanwege hun leeftijd mogen ze geen huurcontract aangaan met een woningcorporatie en hebben ze nauwelijks inkomsten. Ze kunnen normaal functioneren in het dagelijks leven en hebben geen zwaar jeugdzorgtraject nodig.

Volgens staatssecretaris Paul Blokhuis kunnen andere gemeenten een voorbeeld nemen aan de Enschedese werkwijze. "En als ze dat niet doen, dan moeten ze mij maar eens uitleggen hoe zij deze problematiek denken op te lossen." Behalve informatie over het project, sprak Blokhuis ook een aantal jongeren. "Dan zie je waar het toe leidt. Zij zijn blij en tevreden. Door deze werkwijze krijgen ze nieuw perspectief. Daar doe je het voor."

Al jaren een probleem

Onder jongeren is dak- of thuisloosheid al jaren een groot probleem. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat dat er in 2018 12.600 jongeren van 18 tot 30 jaar in Nederland dak- of thuisloos waren. Dit cijfer is een schatting. Exacte cijfers over het aantal dak- of thuisloze jongeren onder 18 zijn er ook niet. In 2016 werd hun aantal geschat op 3960.

Dak- of thuisloze jongeren zijn gebaat bij goede begeleiding én bij woonruimte waarin ze kunnen wonen. Het vinden van voldoende beschikbare woningen is volgens Blokhuis een grote uitdaging. "We kunnen veel met elkaar, maar de huizen die nodig zijn om iedereen een dak boven het hoofd te bieden die zijn er niet. Daar ligt een enorme opgave. We proberen van alle kanten mogelijk te maken dat er meer gebouwd kan worden. Bijvoorbeeld door woningcorporaties meer financiële armslag bieden."

"Meer mensen in één huis"

De staatssecretaris richt zich bij het vinden van meer woonruimte niet op nieuwbouw alleen. Ook in bestaande bouw is volgens hem veel mogelijk, door bijvoorbeeld meer mensen in één huis te laten wonen. "Let wel, niet eerder is er een tijd geweest waarin zoveel mensen alleen wonen. Daar zit ook een deel van de oplossing."

Mensen moeten volgens Blokhuis gestimuleerd worden om langer bij ouders te blijven wonen of bij vrienden of familie. Als het aan hem ligt wordt er een situatie gecreëerd waarin mensen die huisvesting bieden een bonus krijgen. "Nu zie je vaak dat ze daarvoor financieel worden gestraft. Dat een uitkering helemaal kaal wordt geplukt."