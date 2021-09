Minister Schouten hoeft boerenbedrijven met stikstofuitstoot niet bekend te maken aan milieuorganisatie

De milieuorganisatie wil de adressen hebben van meer dan 3.500 agrarische bedrijven om te controleren of de minister de uitstoot van stikstof goed in de hand houdt. MBO is bang dat de minister stiekem een witwasoperatie gaat uitvoeren, als de bedrijfsgegevens niet vrijgegeven worden.

Vervolgzitting noodzakelijk

Volgens de Raad moet in een vervolgzitting worden beoordeeld of de minister kan blijven weigeren om de adressen bekend te maken. De Raad besliste eerder dat de minister de locatie gegevens van de agrarische bedrijven aan MOB moest geven. De minister gaf vervolgens alleen coördinaten van de plekken waar de PAS-melders stikstof veroorzaken. Maar de adressen houdt de minister geheim, omdat de privacy van de boeren moet worden beschermd.

Hoewel het zeer voor de hand ligt dat locatiegegevens ook adresgegevens zijn, moet de Raad in de vervolgzitting nog vertellen of dit inderdaad zo is. Volgens MOB-woordvoerder Valentijn Wösten laat de Raad zich nu meeslepen in een woordspelletje en is de minister bezig met tijdrekken. Hij klaagde bij de Raad dat hij informatie over de bedrijven moet kunnen opvragen bij gemeenten en provincies. Maar als hij alleen beschikt over de coördinaten en niet over de adressen, dan kan hij de gevraagde informatie moeilijk boven tafel krijgen.

Kleine vervuilers

Het gaat om bedrijven die relatief weinig stikstof veroorzaken bij nabijgelegen beschermde natuurgebieden. Daarom hadden ze onder de PAS-stikstofregeling geen natuurvergunning nodig. Ze hoefden alleen te melden dat ze weinig stikstof veroorzaken.

Maar de PAS-regeling werd in 2019 door de Raad vernietigd en ook PAS-melders hebben sindsdien een natuurvergunning nodig. Minister Schouten heeft al toegezegd dat hun activiteiten met een natuurvergunning alsnog worden gelegaliseerd. Dat betekent een enorme toename van stikstof en die moet gecompenseerd worden. MOB wil er op toezien of die compensatie deugt.