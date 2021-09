Almelo mag zich als eerste Oldstars Sportstad noemen

Deze dag is georganiseerd door het Nationaal Ouderenfonds, Goldstars Heracles en Almelose sportverenigingen. Senioren konden vandaag op de velden van CCV Oranje Nassau en CKV Achilles verschillende sporten beoefenen die geschikt zijn gemaakt voor ouderen. Het doel van deze middag is dat ouderen elkaar leren kennen en gezond blijven door te bewegen.

Plezier staat voorop en daarom zijn de sporten ook voor iedereen geschikt gemaakt. Ouderen konden onder andere meedoen met walking voetbal, Oldstars tennis, walking rugby, walking handbal, walking basketbal, walking korfbal en vele andere sporten.

Ik heb het zelf ook wel eens gemerkt dat als je een tijdje niets doet, dat je jezelf niet lekker voelt. Tom Okker, voormalig proftennisser

Dubbel leuk

Eén van de clinics wordt gegeven door voormalig proftennisser en 'Oldstars Tennis' promotor Tom Okker. "Ik heb het zelf ook wel eens gemerkt dat als je een tijdje niets doet, dat je jezelf niet lekker voelt. Je krijgt overal pijn, wordt strammer. Je komt aan met je gewicht en dat is niet gezond. Dus bewegen is goed en als je dat in spelvorm kan doen, zoals bij tennis, dan is dat dubbel leuk", zegt voormalig proftennisser Tom Okker.

Burgemeester Arjen Gerritsen is trots dat Almelo Oldstars Sportstad is. "Het is een erkenning voor al die inzet die er bij al die Almelose sportverenigingen is, om niet alleen jongeren maar ook ouderen sportief te laten zijn."

Tekst gaat verder onder video:

Iets om naar uit te kijken

Bij het walking handbal komen we Marcella Huttner tegen. Zij gaat fanatiek op in het spel. "Mijn man is twee jaar geleden overleden en ik zocht iets om bij aan te sluiten. Omdat mijn man altijd een voetballiefhebber was dacht ik dat het leuk zou zijn om op walking voetbal te gaan. Maar de andere sporten hier vind ik ook heel erg leuk", zegt Marcella.

Tekst gaat verder onder video:

"Het doel is om gezellig samen te zijn. We hebben een hele grote groep meiden waar we mee trainen. En soms doen we dat samen met de heren. Je hebt nu iets om naar uit te kijken en bent dan niet meer alleen", zegt Marcella.

Aangepast

Bij het tennis is Gerdien een balletje aan het slaan. "Ik was meteen enthousiast toen ik van deze dag hoorde. Normaal voetbal ik bij het walking voetbalteam van Heracles. Jarenlang heb ik in een rolstoel gezeten en aan rolstoeltennis gedaan. Maar nu kan ik weer staan en wil ik voor het eerst proberen of lopend tennis iets voor mij is."

"We hebben de regels wat aangepast, het veld is kleiner, de bal is zachter. De bal mag twee keer stuiteren, dus de mensen hoeven niet hard te lopen. Ze kunnen als het ware wandelend tennissen", zegt Tom Okker.