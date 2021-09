Een wet om beleggers te weren op de woningmarkt: wat doen Overijsselse steden daarmee?

Nu leggen kopers in het goedkope- en middensegment het in hun huizenjacht vaak af tegen koopgrage beleggers en investeerders, die de woningen vervolgens in de verhuur gooien. Bijna een op de zes woningen die worden verkocht, gaat inmiddels naar beleggers, blijkt uit gegevens van het Kadaster. In grote steden ligt dat percentage nog veel hoger.

Alleen in wijken waar sprake is van grote krapte op de woningmarkt, is het voor gemeenten straks mogelijk om in te grijpen. De mogelijkheden zijn dus niet onbeperkt.

Als er nieuwe mogelijkheden komen, dan zullen we die zeker gebruiken. Jeroen Diepemaat, wethouder Enschede

Enschede geeft aan iedere mogelijkheid aan te willen pakken om woningzoekenden in hun stad te helpen. "Ik ben heel erg blij met iedere mogelijkheid die zich aandient om in te grijpen", zegt de Enschedese wethouder Jeroen Diepemaat (VVD). "Dus als er nieuwe mogelijkheden komen, dan zullen we die zeker gebruiken."

Zelfwoonplicht

Zwolle, Deventer, Almelo en Hengelo geven in een reactie aan momenteel te onderzoeken of de nieuwe wet uitkomst kan bieden. Daarvoor wordt geïnventariseerd of- en zo ja in hoeverre sprake is van krapte, en of de nieuwe wet daarop kan worden ingezet. En of ze dat als gemeente inderdaad willen.

Zwolle en Deventer wijzen er op dat ze voor nieuwbouwwoningen nu al een instrument hebben om beleggers te weren. Dit gebeurt met een zo genoemde zelfwoonplicht voor huizenkopers. Almelo kent die zelfbewoningsplicht ook. Hengelo onderzoekt die nog.