Terugblik op een jaar MIMIK: een Deventer ‘rampenproject’ dat z’n draai lijkt te vinden

Blij, enthousiast, trots, dankbaar en vermoeid. Directeur Rob van den Hove ervaart het allemaal tijdens de opening van het theater, precies een jaar geleden. "Er kwam op dat moment veel samen", blikt hij terug op de opening. "Er gebeurde veel, ook vanwege corona. Ik zal die opening nooit meer vergeten."

De Viking

Vanaf 2012 deed het project de gemoederen hoog oplopen. Een wethouder sneuvelde door het dossier en er kwam een officieel raadsonderzoek om de oorzaak van het debacle bloot te leggen. Al snel werd duidelijk dat De Viking, zoals MIMIK eerst heette, miljoenen duurder ging worden dan begroot.

De voorkant van Mimik, aan de IJsselkade (Foto: News United / Rens Hulman)

"Alleen al het moment waarop werd besloten tot de bouw was waanzinnig", zegt tegenstander en oud-raadslid Marcel Elferink van Gemeentebelang. "Het was een soort hamerstuk. Alle aandacht ging naar een ander besluit, de bouw van het nieuwe stadskantoor voor 65 miljoen euro. Terwijl het bij het filmtheater ook om een miljoeneninvestering ging met veel risico's."

10 miljoen duurder

Een duurdere fundering op archeologische grond, kostbare aanpassingen voor geluid en isolatie en nieuwe brandwerende voorschriften. Het kwam allemaal voorbij in het dossier. De kosten liepen begin 2019 op tot twintig miljoen euro, daar waar tien miljoen begroot was.

"Er gebeurde heel veel", zegt MIMIK-directeur Van den Hove. "Ook na de opening was het niet makkelijk, door corona. En nog kunnen we niet de volledige zalen gebruiken. Al zijn de aangepaste zalen wél vaak uitverkocht."

De directeur wil nu 'koers houden', de blik vooruit. "Ik word nog wel eens herinnerd aan De Viking, al gebeurt dat steeds minder. Het is een klassiek verhaal; als het eenmaal open is, verstomt de kritiek. We krijgen steeds meer de wind onder de vleugels, ik ben overtuigd dat het goed komt."

Stadswandeling

Inmiddels is het pand onderdeel van de stadswandeling. "Ik laat graag het nieuwe filmtheater zien", zegt de tourguide die Saxion-studenten rondleidt. "Het ligt prachtig aan de IJssel, echt een mooie culturele instelling."

De achterkant van het pand (Foto: News United / Rens Hulman)

"Dit was een slecht project", zegt een man die van een afstandje toekijkt. "Schadelijk voor de stad. Het gebouw zou qua materiaal afgestemd zijn op de omgeving, nou dat zie ik echt niet. Vooral de achterkant vind ik een vloek. Maar ja, vanaf de binnenkant zie je dat niet."

"Smaken verschillen hè?", zegt een vrouw terwijl ze het pand eens goed bekijkt. "Ik vind de combinatie van oud en modern heel mooi. Zo'n theater hoort bij een grote cultuurstad als Deventer."

Was het 't waard?

Was het pand de vele miljoenen waard? "Ik denk dat iemand een goede pitch heeft gegeven in de gemeenteraad", vervolgt de man nadat hij het aanzicht van het pand heeft afgekraakt. "Daarna is iedereen dezelfde kant uit gaan rennen."

Ik zal die opening nooit meer vergeten Directeur Rob van den Hove

"Tja, mensen vinden het snel te duur", zegt een winkeleigenaar. Op zijn winkelruit prijkt een poster van MIMIK. "Ik draag kunst een warm hart toe, daarom maak ik graag reclame voor wat ze doen. MIMIK heeft meer gekost dan begroot, dat is een tegenvaller. Maar dat hoort erbij."

Filmtheater Mimik (Foto: News United / Rens Hulman)

Feestje

Een valse aanloop door bouwproblemen en een valse start door corona. Toch is er een (bescheiden) verjaardagsfeestje. "Een grote opening durven we niet te doen door corona, daarom nodigen we kleine groepjes uit", zegt Van den Hove. "Een feestje voor het college, distributeurs, vrienden van MIMIK."

Als het allemaal meezit, kan Deventer over een jaar écht het glas heffen op het filmtheater; een groot MIMIK-feest waar de stad tien jaar op heeft moeten wachten.