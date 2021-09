Go Ahead Eagles tankt vertrouwen in oefenduel met VfL Bochum

Op het trainingscomplex naast het Vonovia Ruhrstadion in Bochum was het de Spaanse spits Marc Cardona die Go Ahead Eagles vlak voor rust op voorsprong bracht. De huurling van Osasuna, die voor het eerst aan de aftrap stond namens de Deventenaren, maakte op aangeven van Ragnar Oratmangoen de 0-1.

Cardona mist strafschop

Na rust mocht diezelfde Cardona aanleggen voor een strafschop nadat hij zelf tegen het gras werd gewerkt. De inzet van de Spanjaard belandde echter op de buitenkant van de paal.

Debuut Córdoba

Go Ahead-nieuwkomer Iñigo Córdoba mocht in de tweede helft zijn officieuze debuut maken voor de promovendus en had direct een aandeel in een Deventer treffer. Na een goede actie vond de huurling van Athletic Bilbao invaller Isac Lidberg, die op zijn beurt Luuk Brouwers in staat stelde om het slotakkoord te bepalen in Bochum: 0-2.