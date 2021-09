Batavialand enthousiast over museumplannen in Kampen met hoofdrol voor IJsselkogge

Directeur Jan Vriezen van Batavialand in Lelystad is enthousiast over de plannen voor het nieuwe Hanzebeleefmuseum in Kampen. In dat museum draait het straks om het wrak van de IJsselkogge, dat nu geconserveerd wordt bij Batavialand in Lelystad.

Binnenkort worden in de gemeenteraad van Kampen de plannen besproken voor het museum, dat 15 miljoen euro moet kosten en jaarlijks zo'n 300.000 bezoekers moet trekken naar de kogge. "Dat is allemaal spannend natuurlijk, maar wel heel leuk dat de IJsselkogge een plek krijgt in het grotere Hanzeverhaal", aldus de reactie van Vriezen bij omroep Flevoland.

Kogge blijft niet in Lelystad

Het conserveren van de kogge zal nog tot 2024 duren, zegt Vriezen. Het is overigens nooit de bedoeling geweest dat het schip permanent in Lelystad blijft. "Onze taak is alleen om te conserveren, dan plakken we er een postzegel op." Vriezen denkt dat de komst van het nieuwe museum ook geen nadelige gevolgen heeft voor Batavialand.

"Het is fijn als we het Hanzeverhaal in een nog bredere context kunnen vertellen met nog een extra museum." Hij denkt dan ook dat het Hanzebeleefmuseum en Batavialand elkaar kunnen versterken.

IJsselkogge

De IJsselkogge is een koggeschip uit de 15e eeuw. Het werd in 2016 uit de IJssel gevist bij Kampen. Batavialand is gespecialiseerd in het bewaren en conserveren van oude schepen, daarom werd besloten om daar de conservatie uit te voeren. Daarna is het de bedoeling dat het schip permanent een plek krijgt in Kampen.