Gifschip Imatra terug in Haatlandhaven bij Kampen

Het binnenvaartschip Imatra, dat enkele weken geleden aan de ketting lag in Zwolle vanwege een giftige lading fosfine aan boord, is na omzwervingen weer terug in Overijsselse wateren. Het gifschip meerde vanmiddag aan in de Haatlandhaven bij Kampen.

Het is de bedoeling dat de Imatra komend weekeinde wordt verlost van een lading tarwe waar een te grote hoeveelheid rattengif aan is toegevoegd. Eerdere pogingen om de gifgassen uit het schip te laten verwaaien mislukten vanwege het ontbreken van de benodigde vergunningen. Fosfine is een giftig gas en wordt gebruikt om de lading graan goed te houden, maar te hoge concentraties zijn gevaarlijk.

Weggestuurd en afwachten

Het schip werd samen met twee andere schepen, die eveneens teveel fosfine aan boord hebben, weggestuurd bij het eiland IJsseloog in het Ketelmeer. En waren daarna ook niet welkom in Lelystad om te lossen. Ze lagen drie weken in de haven van Lelystad afgemeerd in afwachting van een besluit. Deze week werd bekend dat de schepen alsnog gelost mogen worden in Kampen.

Vandaag is de Imatra als eerste gifschip versleept naar Kampen en ligt daar afgemeerd in de Haatlandhaven. De andere twee schepen varen morgen naar Kampen. Vandaag lukte dat nog niet vanwege technische mankementen. Die mankementen staan volgens een woordvoerder van Hebo Maritiem volledig los van de lading.

Oplossing kwam in de loop van de tijd

Het was heel lang niet duidelijk wat er met de giftige lading van de schepen moest gebeuren. Nadat de Imatra vorige maand al een tijd aan de ketting lag in Zwolle was het de bedoeling om de lading van de drie gifschepen over te slaan bij IJsseloog, maar daar stak de provincie Flevoland een stokje voor. Vervolgens moest worden gezocht naar een plek waar de schepen mochten liggen. Dat werd de haven van Hebo Maritiem Service in Lelystad. Daar konden de schepen liggen tot er een oplossing gevonden was.

Die kwam er in de loop van de tijd op natuurlijke wijze: de fosfineconcentratie nam na enkele weken vanzelf zover af dat het nu verantwoord is om de lading te lossen.

Gifgas laten vervliegen

Burgemeester Koelewijn heeft laten weten dat bij een gunstige windrichting komend weekeinde het ruim van de binnenvaartschepen zal worden belucht. De verwachting is dat de gifgassen zodanig zullen vervliegen, dat er geen risico voor de volksgezondheid meer is.