Festivalbazen in protestmars door Enschede: 'Denk dat we 10.000 man op de been kunnen krijgen'

De organisator van bekende Twentse festivals als Freshtival, Hardfest en Basic Grooves heeft de kartrekkersrol op zich genomen voor de protestactie Unmute Us in zijn eigen woonplaats. "Wij hebben gezegd: het is te stil in Enschede", aldus Van Oosterbaan. "Volgende week zaterdag gaan er tot 20 verschillende wagens, diepladers en trucks rond het centrum. Vanaf die wagens klinkt muziek."

Mogelijk tienduizend deelnemers

Absolutely Fresh is zelf met drie wagens vertegenwoordigd in de protestkaravaan. De andere wagens worden door festivals uit de hele regio ingevuld. "De eerste aanmeldingen stroomden al binnen een paar uur binnen", vertelt Eric van Oosterbaan. "Het gaat om wagens, maar ook om mensen die al aangeven dat ze mee willen lopen bij de protestmars."

Bij de vorige editie van Unmute Us, op 21 augustus, gingen verspreid over diverse steden zo'n 70.000 mensen de straat op. De opkomst zou nu wel eens veel groter kunnen zijn. En in Enschede? Van Oosterbaan: "Het zou me niet verbazen als we 10.000 man op de been krijgen."

Wat ons steekt is dat we als branche nog geen reactie hebben gekregen van de overheid op onze vragen hierover Eric van Oosterbaan, Absolutely Fresh

'Geen reactie van kabinet'

Het doel van Unmute Us is aandacht vragen voor de situatie van festivalgangers en organisatoren. De coronaregels staan het toe dat er (weliswaar geplaceerd) vele duizenden mensen op de been zijn in voetbalstadions, maar meerdaagse openluchtfestivals zijn uit den boze. "Wat ons steekt is dat we als branche nog geen reactie hebben gekregen van de overheid op onze vragen hierover", aldus Oosterbaan.

Hij denkt dat festivals goed mogelijk zijn. "En als er uit oogpunt van gezondheid beperkingen zijn, dan snappen we dat." Volgens de festivalbaas is het geen probleem als er een negatieve test of vaccinatiebewijs voor toegang is vereist. De tijd dringt. De zomer is weliswaar bijna voorbij, maar dat geldt nog niet voor festivals. "We hebben er voor november nog vijf op de planning staan."