Deventenaren na première film De Veroordeling: "Weet nog steeds niet wie het gedaan heeft"

"Een hele goeie film, verrassend ook. Je denkt dat je allemaal wel weet, maar je wordt toch meegezogen in wat er gebeurd is." De film De Veroordeling die vanavond in première ging in de Deventer bioscoop kon na afloop rekenen op de nodige goedkeuring en enthousiasme van het Deventer filmpubliek. Maar teleurstelling was er ook: "We weten nog steeds niet wie het gedaan heeft. "

De film De Veroordeling van regisseur Sander Burger, volgt de zoektocht van journalist Bas Haan naar de feiten rond de Deventer Moordzaak. De moord op weduwe Wittenberg in 1999, die niet alleen Deventer, maar eigenlijk het hele land jaren bezig hield. En nog steeds, want ondanks de veroordeling van hoofdverdachte Ernst Louwes zijn er veel vragen waarop geen antwoord is gekomen.

Geen antwoorden

Wie de antwoorden dacht te vinden in de film komt bedrogen uit. "We dachten wat meer van Deventer te zien. Over de situatie hier, wat er nou echt is gebeurd. Maar het is meer een landelijk verhaal geworden. Antwoorden krijgen we niet. Weet nog steeds niet wie het gedaan heeft", verzucht een vrouw bij het verlaten van de bioscoop.

De Veroordeling pretendeert ook niet het antwoord te geven op wie het gedaan heeft. De film laat zien dat het leven van de klusjesman Michaël de Jong werd verwoest door onterechte beschuldigingen in de media. En is verrassend actueel, omdat het heel veel over fake-news gaat en de media een grote rol spelen..

Wij spraken eerder met journalist Bas Haan, regisseur Sander Burger en producent Joram Willink over de film:

De rol van de media in de Deventer Moordzaak wordt als schokkend ervaren door het filmpubliek. "Dat de media dingen schrijft die achteraf helemaal niet waar zijn, ik krijg het er warm van", aldus een bezoekster van de film.

Slachtoffer van media hetze

"Kijk, we gaan er even vanuit dat wat je ziet in deze film de waarheid is, dat je als onschuldige burger zo slachtoffer kan worden van een media hetze... dat een bekend iemand voor eigen gewin dit allemaal op poten zet.... ja dan is het toch een prachtige film", besluit ze.