Wielrenner Rob Harmeling maakt zich met handbikers op voor 'monstertocht' van 1200 kilometer

In drie dagen tijd 1200 kilometer fietsen langs veertien revalidatiecentra. Dat is wat wielrenner Rob Harmeling uit Nijverdal eind september gaat doen. Hij wil zo aandacht vragen voor mensen die het na hun revalidatie vaak moeilijk hebben. In de aanloop naar de monstertocht van Harmeling moet er worden getraind, ook door mensen die een eind met hem mee gaan fietsen. Vandaag was er een training in Enschede.

Zigzaggen om pionnetjes langs de landingsbaan van Twente Airport: deze zaterdagochtend wordt er al vroeg gesport bij het luchthaventerrein. Wielrenner Rob Harmeling werkt zich samen met zowel huidige als oud-patiënten van revalidatiecentrum Het Roessingh in het zweet. Harmeling weliswaar niet op een handbike, maar 'gewoon' op zijn eigen wielrennersfiets. "De trainingsvormen die zij nu doen op hun handbike, die doen wij ook op de racefiets. Dus er zit, met name in techniek, helemaal niet zoveel verschil tussen", aldus de voormalig profwielrenner.

Revalidanten fietsen mee

De training is onderdeel van de 'Geluk in Beweging Challenge 2021', waarin Harmeling later deze maand 1200 kilometer kriskras door het land gaat fietsen. "Mensen vallen na hun revalidatie vaak in een zwart gat. Met deze challenge willen we geld inzamelen voor betere opvang. Sport en bewegen verbindt en dat doen we op de fiets."

Harmeling maakt de tocht van honderden kilometers langs diverse revalidatiecentra in het land. "Wat ik heel erg mooi vind, is dat er bij elk revalidatiecentrum (voormalig) revalidanten een stuk meefietsen. Het is evenement dat we samen gaan; we gaan samen bewegen."

Bewegen is belangrijk voor het plezier, maar ook om fit te blijven Jessica Kleve, deelnemer

Eerste training sinds corona

Jessica Kleve is een van de deelnemers die revalideerde bij Het Roessingh, nadat ze een incomplete dwarslaesie opliep. Het is voor haar de eerste training sinds de uitbraak van het coronavirus, anderhalf jaar terug. "Het is leuk om iedereen weer te zien. We hebben een tijd niet getraind, dus dan verneem je het direct weer in de armen. Bewegen is belangrijk voor het plezier, maar ook om fit te blijven."

Spanning voor de 'monstertocht' is er bij Harmeling ook. "Het is toch twaalfhonderd kilometer in 72 uur. Het doel, dus om die mensen verder te helpen, spreekt me ook wel aan. Maar het zal ongetwijfeld ook emoties met zich meebrengen."