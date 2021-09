Geen frikandelbroodje en energiedrank: ROC van Twente gaat streekproducten verkopen

Wie zegt 'mavo-lunch', denkt al gauw aan een frikandelbroodje en een blikje energiedrank. Maar het kan gezonder, duurzamer en lokaler, vindt het ROC van Twente. Over een kleine twee weken opent in de locatie in Hengelo een verbouwde kantine, waar alleen producten uit de streek worden verkocht als lunch of avondeten.

Veel planten, lichte kleuren en een industrieel design: een van de kantines in het ROC van Twente in Hengelo heeft een flinke make-over gehad. Vanaf 16 september worden hier streekproducten verkocht, geserveerd door mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

'Platteland leefbaar'

Op de menukaart staat pasta uit Hengevelde, mozzarella uit Denekamp, melk uit Agelo en boerenham uit Bentelo. Andra Westerhoff van Buffalo Farm in Lattrop is een van de deelnemende ondernemers. "De buffels hier geven 's ochtends en 's avonds melk. Die melk verwerken wij in mozzarella, die we vervolgens zowel aan huis als aan veel horecazaken in de regio verkopen."

De mozzarella ligt binnenkort dus ook in de kantine van het Hengelose MBO. "Het ROC is een school voor leerlingen, die veelal een toekomst hebben in de horeca. Hoe mooi is het om van lokaal voedsel te gaan koken, in plaats van voedsel dat uit de andere kant van de wereld komt. Als voedsel lokaal komt, is het duurzamer en je houdt het platteland leefbaar. Als we het platteland niet leefbaar houden, dan sterft het uit."

We hopen onder de scholieren hier in elk geval wat meer bewustzijn te creëren Koen Olde Hanter

Markt moet het doen

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zette vanmiddag zijn symbolische handtekening, om de nieuwe samenwerking tussen ROC en de boeren te bekrachtigen. "Dit is een mooi voorbeeld van lokale boeren die voedsel produceren en dat hier op het ROC Van Twente straks gaan verkopen."

De provincie had volgens Ten Bolscher vooral een coördinerende rol; van een 'zak geld' als bijdrage is volgens hem geen sprake. "We hebben de partijen bij elkaar gebracht, maar nu moet de markt het doen."

Voedzame lunch

De kosten voor de lunch en het avondeten in de nieuwe ROC-kantine kunnen volgens de cateraar laag blijven, omdat het ROC het personeel betaalt. Maar of de ROC-scholier(e) ook zit te wachten op zo'n voedzame lunch?

"Dat zal moeten blijken. We hopen onder de scholieren hier in elk geval wat meer bewustzijn te creëren, door te laten zien hoe belangrijk lokaal voedsel is", zegt Koen Olde Hanter, die met zijn bedrijf Aanstrekelijk het project tussen ROC en de lokale boeren opzette. "We zien natuurlijk ook veel docenten die hier gaan lunchen, dus het is best wel een breed publiek dat hier straks komt."