Deel jouw doelpunt: elke week de mooiste goals uit Overijssel in De Schiettent

Voor deze wekelijkse compilatie zijn wij namelijk op zoek naar jouw input. Dus heb jij toevallig een doelpunt gefilmd (of een grandioze misser, vinden we ook leuk)? Stuur die dan voor zondagmiddag 17.00 uur in via dit formulier. Om 19.00 uur zenden we een compilatie van alle ingezonden video's uit op ons YouTube-kanaal.

De mooiste momenten komen terecht in De Schiettent, elke zondag vanaf 19.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van RTV Oost. In De Oosttribune, het voetbalpraatprogramma van RTV Oost, bespreken we elke maandag de mooiste goals.