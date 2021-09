Strooiveld FC Twente op Westerbegraafplaats in Enschede: "Voetbal is religie"

Anno nu is Swier (55) al weer een tijdje directeur van Vredehof Uitvaartverzorging. Hij kent het klappen van de zweep als geen ander. "Voetbal is religie. Ik kom in heel wat slaapkamers en zie mensen onder een dekbed van FC Twente liggen. Het hele huis staat en hangt vol met spullen van FC Twente. Dan moet er op het gebied van de uitvaart toch ook iets te regelen zijn", dacht hij toen.

Johan Derksen

"Ton van Dalen had geen vrouw, geen kinderen", herinnert Swier zich de memorabele laatste reis van de markante Enschedeër. "En toch was sprake van een groots afscheid. Ik weet nog dat Johan Derksen één van de dragers van de kist was. Hij heeft het er nog over in zijn onlangs verschenen biografie."

Bij FC Twente werd in eerste instantie de boot wat afgehouden. De club wilde niet overkomen als een instantie die verdient aan iets als een uitvaart. Maar langzaam groeide het besef dat er meer mogelijk moest zijn. En zo ontstond na onder meer samenspraak met meerdere supportersverenigingen zo'n tien jaar geleden de FC Twente uitvaart.

Je kunt het zo gek niet bedenken of het is te regelen. Van een FC Twente kist tot de rouwkaarten die laten zien waar het in het leven van de overledene om draaide. "Er zijn heel veel mensen voor wie alles in het teken staat van hun club. Dan is het toch prachtig dat diezelfde club ook een rol speelt bij de uitvaart", is de stellige overtuiging van Swier.

Eerste club

FC Twente was de eerste club in Nederland waar het op zo'n manier geregeld kan worden. "Later volgden ook bijvoorbeeld FC Groningen en Feyenoord. De krant moest zelfs nog rectificeren toen werd geschreven dat Feyenoord de eerste club was. Ja, dan komt de Twentse trots toch weer bovendrijven, hè."

Swier heeft in de loop der jaren veel veranderingen gezien in de uitvaartwereld. "Niks is gek meer. Alles kan, maar het moet natuurlijk wel ethisch verantwoord zijn. En het moet bij de persoon om wie het draait passen. Het moet zo zijn dat de overledene zelf zou zeggen dat het goed was zo."

En ondanks zijn al lange staat van dienst komt Swier toch ook nog nieuwe dingen tegen. "Een Surinaamse uitvaart met Wi Kan Doe dragers bijvoorbeeld. Dat maakten we deze week volgens mij voor het eerst mee in Twente. Dat gaat heel anders dan we normaal gewend zijn. Wel heel indrukwekkend om te zien."