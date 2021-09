Almelo is het tweede mekka voor sneakerliefhebbers (alleen Londen is hipper)

Almelo is bijna de eerste met zo'n tentoonstelling: Londen was net iets eerder, want in de Engelse hoofdstad exposeert het beroemde Designmuseum ook met sneakers. "We zijn gewoon helemaal hip hier in Almelo."

De sneaker is de komende maanden het nieuwe schilderij. Want volgens sneakerverzamelaar Tim Beumers uit Enschede heeft elke schoen een verhaal. "Ik denk dat een museum de juiste plek is om ze te laten zien." Zelf leende Beumers elf paar sneakers uit aan het Stedelijk Museum voor deze expositie.

Beumers over z'n eigen sneakercollectie en de nieuwe tentoonstelling:

Hij kan ze voorlopig wel even missen, want op Beumers zolder staan ruim tweehonderd paar sportschoenen netjes verpakt in de bijbehorende dozen. "Een uit de hand gelopen hobby. Als ik mooie schoenen draag, maakt dat me blij."

'Sneaky Shoes'

En zo zijn er veel meer mensen idolaat van sneakers. Reden voor museumdirecteur Ivo om ze te etaleren. "Ik liep langs een schoenenwinkel en tachtig procent bestond uit sneakers. Andere schoenen kon ik nauwelijks nog kopen. Ik heb dat toen besproken met jongere vrijwilligers en daar zaten ook een paar verzamelaars tussen."

En zo kregen de barbies een waardige opvolger. "Dit is een fantastisch thema. Het is laagdrempelig, het heeft met de tijdsgeest te maken en er zit een behoorlijk stuk geschiedenis achter wat veel mensen niet weten", aldus Ivo. Want waar komt bijvoorbeeld de naam 'sneaker' vandaan? "Door de zachte zool die uitgevonden werd. Daarvoor had je allemaal leren zolen. Met de sneaker kon je bijna iemand besluipen zonder geluid te maken; sneaky."

De tentoonstelling 'Sneaky Shoes' is nog tot en met 16 januari 2022 te zien in het Stedelijk Museum Almelo.