Enorme 'drugsvondst' bij zoon Enschedese onderwereldbaron blijkt deels paracetamol

De grote voorraad 'drugs' die afgelopen zomer werd gevonden in Enschede, blijken honderden kilo's paracetamol en cafeïne te zijn. Dat werd vandaag duidelijk bij de eerste openbare rechtszitting tegen de zoon van een Enschedese onderwereldbaron. Hij werd een aantal maanden geleden aangehouden, nadat agenten op de voorraad in een garagebox aan de Edisonstraat waren gestuit.

Door onderwereldbronnen werd direct al getwijfeld of het wel om harddrugs zou gaan, ondanks het ronkende persbericht van de politie. Na onderzoek van het NFI blijkt het om paracetamol en cafeïne te gaan, vaak gebruikt als versnijdingmiddel bij harddrugs. Criminelen gebruiken vaak verschillende poederachtige stoffen om aan pure drugs toe te voegen, om zo de winst bij verkoop te vergroten. Volgens het OM blijkt uit chats op een in beslaggenomen telefoon dat deze hoeveelheid ook daar voor bedoeld was.

Pillen, wapens, afgetuigd

Naast het versnijdingsmiddel lagen er ook ruim 9000 xtc-pillen en drie vuurwapens, waaronder een automatisch aanvalsgeweer.

Voor bezit van bovenstaande werd Johan H. aangehouden, zoon van de Enschedese onderwereldbaron Peter H. De politie deed de vondst in het kader van een ander onderzoek. Johan zou betrokken zijn bij een poging tot doodslag, afgelopen voorjaar. Een plaatsgenoot werd volgens het OM gegijzeld en "zwaar afgetuigd in een woning." De reden voor de afranseling met slagwapens, is nog onbekend. Zowel Johan als een medeverdachte houden de kaken op elkaar. In het huis van Johan werd ook nog een vuurwapen gevonden.

De Baron

Johan is zoon van Peter H., die in Enschede bekendstaat als 'De Baron'. Vaak was hij in de stad te zien, rijdend in extreem luxe wagens. De Baron zat in de drugshandel, daar is hij voor veroordeeld. Verder wordt zijn naam vaak genoemd als opdrachtgever voor een moordaanslag op de Ruischenborgstraat in Enschede. Daar werd begin 2017 een man beschoten met meerdere kogels. Zijn ex-schoonzoon was eigenlijk het doelwit, iemand anders werd geraakt.

Opgepakt

De Baron is afgelopen zomer opgepakt, omdat hij met een wapen voor de deur van zijn schoonzoon stond. RTV Oost beschikt over beelden van dat voorval. Na een aantal dagen werd Peter H. weer vrij gelaten.

Een ander familielid werd vorig jaar nog opgepakt met zo'n 100 kilo wiet in een bestelbus. Ook die zat maar kort vast. Er was toen nog veel onzekerheid over de gevaren van het coronavirus, waardoor 'ie al na één dag op vrije voeten kwam. Hij wordt nog wel voor de rechter gebracht.

Het eindproces tegen Johan H. en een medeverdachte van de gijzeling met zware mishandeling, is waarschijnlijk nog voor het einde van dit jaar.