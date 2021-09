Expositie ter ere van het ouderwetse boerenleven

Als onderdeel van de Deventer Fotokring kreeg Alex Witteveen enkele jaren geleden de opdracht om iemand voor langere tijd te gaan volgen. Een lastige klus, zo bleek: “boeren zijn vaak introverte mensen. Zo ook boer Jan. Ik heb hem destijds echt moeten overtuigen in plat dialect,” zo legt Heetenaar Alex Witteveen uit.

Toen het ijs tussen de twee eenmaal gebroken was, kwamen volgens Witteveen de foto’s en verhalen vanzelf: “Boer Jan had nog een ouderwetse manier van boeren. Hij melkte de koeien nog met zo’n kar waarmee hij de wei in ging.”

Ans voerde nog eenmaal de kalveren in het bijzijn van Jan. Als laatste eerbetoon aan zijn boerenleven. Alex Witteveen

Laatste keer naar de weide

Afgelopen jaar kwam er plotsklaps een einde aan het boerenleven van Jan Nijman: "Jan was al op leeftijd en dement. maar is vorig jaar op 76-jarige leeftijd overleden. Voorafgaand aan zijn begrafenis werd boer Jan door zijn familie uit huis geleid langs de stallen naar de weide, waar nog een aantal kalveren van hem lopen. Ans, de weduwe van Jan, voerde nog eenmaal de kalveren in het bijzijn van Jan. Als laatste eerbetoon aan zijn boerenleven," vertelt Alex Witteveen.

Alex Witteveen is trots op zijn expositie: "Het laat het echte boerenleven zien." (Foto: RTV Oost/Milan Keskin)

Expositie

"De expositie is niet per se een eerbetoon aan Jan, maar vooral aan het boerenbestaan." Volgens Alex Witteveen wordt het de boeren niet makkelijk gemaakt door de overheid. "Je ziet het aan het landschap. Steeds meer boerenerven veranderen in woningen. Een triest beeld. Deze expositie is een ode aan de boeren."

De foto's van Alex Witteveen zijn zaterdag te aanschouwen tijdens de open dag van boerderij Ammervelde van de familie Holtkuile in Wijhe (Elshof). Tussen 10.00 uur en 16.00 uur is de expositie vrij toegankelijk.