Patiënten die naar Oldenzaal moeten voor behandelingen waarbij water nodig is, worden mogelijk doorverwezen naar Enschede. Het gaat dan bijvoorbeeld om behandelingen waarbij apparatuur wordt gebruikt die moet worden schoongemaakt met water. Alle patiënten die naar Enschede worden doorverwezen, worden daarover gebeld, zegt een woordvoerder.

Hoe het na maandag verder gaat is nog niet duidelijk, aldus de woordvoerder. Dat wordt van dag tot dag bekeken. MST weet nog niet wanneer het probleem is opgelost.

Mogelijk dinsdag opgelost

Noordoost-Twente lijkt nog wel even last te hebben van de E. colibacterie; Vitens verwacht dat het probleem uiterlijk dinsdag is opgelost. Tot die tijd wordt iedereen geadviseerd om kraanwater eerst drie minuten te koken voor het te drinken.

Mensen in dit gebied hebben mogelijk verontreinigd water:

Onduidelijk wanneer polikliniek MST in Oldenzaal weer helemaal open kan na E. colibesmetting (Foto: Vitens)

Het drinkwater is vervuild met poep- en melkzuurbacteriën. Dit zijn bacteriën die veelvuldig voorkomen in de darmen van zoogdieren en mensen. Hoe de bacteriën in het drinkwater terecht zijn gekomen, weet Vitens niet. "Deze bacteriën komen weliswaar overal in het milieu voor, maar mogen uiteraard niet voorkomen in drinkwater."

Supermarkten in Oldenzaal merkten al snel de gevolgen; waterflessen vlogen uit de schappen. In het begin van de middag waren de schappen van de Jumbo al leeggehamsterd.