Hoe gaat dat in zijn werk, het lossen van gifschip Imatra in Kampen?

Als het 'gifschip' Imatra morgen in de Haatlandhaven bij Kampen wordt gelost is het risico 'verwaarloosbaar' dat daarbij ongelukken gebeuren. Dat zegt Jeffrey Koolwijk van het bedrijf Ruvoma dat betrokken is bij het lossen van het schip. "We zijn een week of vijf verder na de eerste meting. Het is veel minder giftig dan het in eerste instantie was", zegt Koolwijk over de lading. Maar hoe gaat dat, zo'n schip met giftige lading lossen?

Jeffrey Koolwijk staat pal naast de Imatra in de Haatlandhaven bij Kampen. "Er is absoluut geen gevaar. In de lading is de giftige lading al verwaarloosbaar Op het dek meten we al helemaal niks meer."

Verwaarloosbaar

Dat wil niet zeggen dat er ook geen risico's meer zijn op het moment dat het schip gelost wordt. "Er zit op dit moment nog een kleine waarde fosfine in de lading, die hoger is dan de grenswaarde. Er bestaat een kans dat tijdens het lossen van de lading wat gas vrijkomt, maar die kans is verwaarloosbaar."

Toch moet je daar bij het lossen op een goede manier mee omgaan. legt Koolwijk uit. "Iedereen die bij het lossen van de lading betrokken is, moet de neuzen de goede kant op hebben staan. Dat ze weten waar ze mee werken en hoe ze daar mee om moeten gaan. In hoge concentraties is Fosfine een levensgevaarlijke stof."

Hoe gaat het in zijn werk?

Met behulp van een kraan en een grote grijperbak zal de lading morgen uit het schip worden gehaald legt Wiebbe-Anne Bonsink van HEBO Maritiemservice, ook betrokken bij het lossen, uit. "Daar waar we lading wegnemen, gooien we de luiken open, nemen we een hap lading weg. Dat komt in een stortkoker met een filter erin en van daaruit wordt het in een loods gestort."

Dankzij dat filter worden de mogelijk laatste restjes fosfine die nog in de lading zitten er uit gehaald. "Als je weet wat je doet en je neemt de juiste voorzorgsmaatregelen dan is het voor het personeel niet gevaarlijk. En voor de omgeving is er geen risico:, aldus Bonsink.

Dat klinkt allemaal heel simpel, toch worden de werkzaamheden allerminst lichtzinnig opgepakt. "We moeten een plan van aanpak maken. We hebben daar specialisten voor nodig met specialistische meetapparatuur en mensen die ervoor gestudeerd hebben." En dat plan moest vervolgens aan heel veel partijen worden voorgelegd: de gemeente, Rijkswaterstaat, de omgevingsdienst, het bedrijf waar gelost wordt.

Terug in Overijssel

Gisteren kwam de Imatra na omzwervingen door Nederland terug naar Overijssel, naar de Haatlandhaven Kampen in dit geval. Daar wordt het schip dit weekend gelost.

De Imatra, geladen met graan, werd samen met twee andere schepen, die eveneens teveel fosfine aan boord hebben, weggestuurd bij het eiland IJsseloog in het Ketelmeer. Fosfine wordt gebruikt bij de bestrijding van ongedierte.En waren daarna ook niet welkom in Lelystad om te lossen. Ze lagen drie weken in de haven van Lelystad afgemeerd in afwachting van een besluit. Deze week werd bekend dat de schepen alsnog gelost mogen worden in Kampen. Het was heel lang niet duidelijk wat er met de giftige lading van de schepen moest gebeuren. Nadat de Imatra vorige maand al een tijd aan de ketting lag in Zwolle was het de bedoeling om de lading van de drie gifschepen over te slaan bij IJsseloog, maar daar stak de provincie Flevoland een stokje voor. Vervolgens moest worden gezocht naar een plek waar de schepen mochten liggen. Dat werd de haven van Hebo Maritiem Service in Lelystad. Daar konden de schepen liggen tot er een oplossing gevonden was.

Hoe verdwijnt Fosfine uit de lading?

"Fosfine verdwijnt normaliter gewoon door te ventileren", legt Koolwijk uit. "Door er verse lucht doorheen te laten stromen. op het moment dat we gaan lossen, ventileren we direct de lading."

Er zijn maatregelen ingesteld. Mensen moet minimaal tien tot dertig meter afstand houden. "We hebben al afgesproken dat we de hekken sluiten", zegt Koolwijk. "Zodat mensen van wie wij dat niet willen ook niet op het terrein kunnen komen. En voorafgaande aan de werkzaamheden houden wij met iedereen een toolbox hoe ze hun persoonlijke beschermingsmiddel kunnen gebruiken."

Ook naar de weersomstandigheden zal gekeken worden. Er mag geen noordwestenwind zijn, zodat gevaarlijke stoffen niet over Kampen heen kunnen waaien mocht er iets mis gaan. "We hebben het weerbericht bekeken en vooralsnog ziet het er top uit."