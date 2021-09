Oud-provinciebestuurder over werkzaamheden kanaal Almelo-De Haandrik: “Hadden we niet moeten doen”

Deze week is het tien jaar geleden dat de werkzaamheden aan kanaal Almelo-De Haandrik van start gingen. Anno 2021 kampen huizen aan het kanaal met scheuren in de muren, verzakkingen en zijn sommige huizen zelfs onbewoonbaar verklaard.

Klaasen was van 2003 tot 2011 gedeputeerde van de provincie Overijssel en was verantwoordelijk voor de beslissing om te gaan investeren in het kanaal. Het verdiepen van het kanaal en de bouw van enkele nieuwe bruggen kostte in totaal ongeveer 19 miljoen euro. "Er was een sterke lobby vanuit Hardenberg en vanuit het bedrijf Nijhof-Wassink, die graag een verdiept kanaal wilde om er grotere schepen doorheen te kunnen laten varen."

"Als je uitrekent wat het kost om dit kanaal op te waarderen en je rekent het om naar het aantal containers die er vervoerd worden, dan is het geen goede economische investering." Klaasen is sceptisch over de kosten, maar weet ook als ex-politicus hoe het werkt. "In de politiek is economie niet altijd het belangrijkste, ook emotie en de wil om iets te veranderen voor het milieu spelen mee. Meer containers vervoeren over water betekent minder over de weg."

Je moet je echt afvragen of dit had moeten gebeuren Job Klaasen

Klaasen loopt langs enkele huizen die gestut worden door zware balken en kijkt om zich heen. "Voor de mensen die hier wonen is het natuurlijk super verdrietig. Ik hoop dat de provincie samen met de bewoners tot een oplossing komt om de woningen op te knappen. Mensen zijn gehecht aan deze streek en willen helemaal hun huis niet verkopen of weg."

Er wordt nog steeds in opdracht van de provincie onderzocht of en in welke mate de werkzaamheden de schade aan de huizen veroorzaakt hebben. "Of we dit hadden kunnen voorzien, daar kunnen we het nog een keer over hebben, maar je moet je echt afvragen of dit had moeten gebeuren."

Hadden we het geld ergens anders kunnen investeren met een hoger rendement? Ja, misschien wel Job Klaasen

De bedoeling was dat zich meer bedrijven zouden gaan vestigen rond het kanaal. "Helaas is dat niet gebeurd en het lijkt alsof er maar weinig schepen varen. Je kan nu je twijfels hebben of dit de meest effectieve investering was die je kon doen, net als we toen onze twijfels hadden om het überhaupt uit te voeren. Hadden we het geld ergens anders kunnen investeren met een hoger rendement? Ja, misschien wel."