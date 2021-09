Boer Lu is de duizendpoot van familiebedrijf de Maargies Hoeve

Lu Nijk is een soort duizendpoot, hij verzint de mooiste plannen waar je bijstaat. De hele familie Nijk werkt mee in het boerenbedrijf. Wat ooit begon als melkveehouderij werd aangevuld met een zorgboerderij. Niet om inkomen uit te halen zegt Lu, maar omdat zorgen in de familie zit. "Wij waren twintig jaar geleden een van de eerste zorgboerderijen in Overijssel. Mijn familie werkt ook in de zorg, het paste bij ons. Dan pionier je wel eens wat en nu zijn we zeven dagen per week een zorgboerderij. Prachtig vind ik dat."

Wij gingen langs bij De Maargies Hoeve:

Kansen

In plaats van duizendpoot denkt hij eerder dat hij een spin in het web is. "Ik verzin wat en daaromheen gebeurt van alles, soms wil ik naar de zijkant van het web om anderen aan het werk en woord te laten. Dan denk ik, ik doe een stapje opzij, maar soms word ik weer naar het midden van het web getrokken."

De groei van ondernemer Lu zit hem in het kansen zien en kansen pakken. "Ik sta altijd aan, soms is dat wel eens vermoeiend hoor. Als ik bijvoorbeeld in een restaurant zit of bij een andere boer ben en daar weer wat moois zie. Dan denk ik, kom. Pak de kansen die er liggen, ja misschien moet je dat ook durven. En weet ook dat het soms niet goed gaat, maar dat hoort ook bij ondernemen."

Zorg als rode draad

Tussen de koeien staat Lu, een plek waar hij zelf nog altijd tot rust komt, maar weinig meer te vinden is. "Soms mis ik dat melken wel, de rust die je dan hebt. Maar ik geniet elke dag nog. De zorg is een rode draad op ons bedrijf, de zorg voor onze dieren, voor de mensen die bij ons werken, voor onze producten, voor de omgeving." Op de vraag of hij boer, zorgmedewerker of alleen ondernemer is antwoordt hij lachend; "Een van mijn medewerkers Sietse werkt hier al 25 jaar. Die zegt altijd Lu kan nog zoveel verzinnen, het is en blijft een boer. En dat is ook zo, daar ben ik ook trots op en hou mij daar dan maar aan vast."

Festival

Alsof alle bestaande activiteiten nog niet genoeg zijn is er zaterdag na de open dag op de Maargies Hoeve nog een muziekfestival. EIGenwijs. Dat is een festival voor mensen met een beperking, maar zeker ook voor iedereen die wil genieten van muziek. De doelstelling van de familie Nijk is om iedereen met elkaar in contact te brengen en veel plezier te maken. "We gaan toch weer een feestje bouwen, we gaan weer los!".