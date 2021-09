Nieuw Twentelab in Museumfabriek Enschede maakt onzichtbaar werk aan museumspullen zichtbaar

Atlas van Ooit

Naast de bouw van het lab presenteert het museum straks de Atlas van Ooit. Een digitale atlas met 300.000 museumvoorwerpen die voor iedereen beschikbaar zijn. En misschien nog veel interessanter: de museumspullen worden gekoppeld aan de plaats waar ze zijn gevonden, gemaakt of gebruikt.

Geboortehuis

“Stel je voor. Je bezoekt het huis waar je bent geboren. Via de digitale atlas is het mogelijk om alles wat we hebben over dat huis, de straat of de wijk te laten zien. Je kunt dan via je mobiel of laptop ontdekken of er in de musea iets te vinden is over de locatie waar je op dat moment bent.”

In de atlas worden eveneens wandelingen en audiotours geplaatst. “We maken er een compleet platform van. We zijn benaderd door andere museum die mee willen doen.”

Collectiecentrum

Dat geldt eveneens voor het Twentelab waar deze week mee is begonnen. Met de bouw is een bedrag van 1,2 miljoen euro gemoeid dat onder andere door vrienden, het Mondriaanfonds en de Bankgiroloterij bij elkaar is gebracht. “Eind van het jaar nemen we het collectiecentrum in gebruik en volgend jaar is het kenniscentrum beschikbaar”, verklaart museumdirecteur Arnoud Odding. In dat kenniscentrum wordt een bibliotheek met 1,7 kilometer boeken opgebouwd.

Het collectiecentrum deel omvat een depot, fotostudio en het restauratieatelier. “Dat wordt het grootste van Oost-Nederland waar ook andere museum gebruik van kunnen maken”, zegt de directeur in 1Twente Vandaag.

IJsberg

Doel van het creëren van het Twentelab is zicht geven op de bijna onzichtbare kant van het museum. Bezoekers van musea denken dat een museum alleen maar bezig is met het zo mooi mogelijk neerzetten en uitlichten van objecten. “Maar feitelijk werken we aan een enorme ijsberg waarvan maar tien procent zichtbaar is.”

Arnoud Odding (Foto: Ernst Bergboer)

Odding wijst op al het voor bezoekers onzichtbare werk als restauratie, fotograferen en presentabel maken van objecten, klein onderhoud, onderzoek doen naar en informatie zoeken over museumstukken.

“Medewerkers van het museum en een groeiende groep vrijwilligers zijn er elke dag druk mee. Weet je, het gaat niet om het toonbaar maken voor het hier en nu, maar we bewaren spullen voor de eeuwigheid. Dat is onze taak.”

Vrijwilligers

Juist dat werk achter de schermen wil Odding zichtbaar maken in zijn museum. En daarvoor is het Twentelab. “We doen al wel het een en ander. Achter in het museum zijn vrijwilligers en medewerkers met de objecten aan het werk. Ze vinden het prachtig te laten zien waarmee ze bezig zijn en ze praten er graag over historie, kunst en cultuur met bezoekers.”

Het vernieuwde museum krijgt zo een gloednieuwe afdeling om het werk achter de schermen zichtbaar te maken voor het grote publiek. Het overgrote deel van de depots blijven overigens gesloten, omdat die niet interessant zijn voor toeschouwers, vindt Odding. Wel komt er een glazen depot van zo’n honderd meter breed waar steeds verschillende thema’s worden getoond.