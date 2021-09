Grote waterleidingbreuk in Schalkhaar, vijftig huishoudens zonder water

De lekkage werd snel ontdekt en er is de hele nacht gewerkt aan het oplossen van de storing. In de omliggende straten is het water afgesloten om de lekkage te kunnen verhelpen. Volgens een medewerker van Vitens hebben rond de vijftig huishoudens en enkele winkels - waaronder een kapperszaak - geen water.

De situatie in Schalkhaar vannacht:

Bruin water

Naar verwachting is rond 11 uur de watervoorziening weer hersteld. Mensen in de rest van het dorp kunnen last hebben van bruin water. Het advies is om de leiding net zo lang door te spoelen tot het water weer helder is.

Of daarna de weg ook direct wordt gerepareerd is nog onduidelijk, omdat dit in het weekend geen prioriteit heeft. Mogelijk wordt de weg maandag pas weer dichtgestraat en blijft de eenrichtingsweg tot die tijd dicht.

Eerdere leidingbreuk

Opvallend is dat het op exact dezelfde plek al eens eerder mis ging. In juni 2017 spoelde een deel van de straat weg en kostte het uren om de leiding te herstellen.

Volgens de medewerker van Vitens gaat het niet om hetzelfde beschadigde stuk, maar zit dit er nét naast.