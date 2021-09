Burgemeester Van Veldhuizen biedt excuses aan, rectificatie na interview over viervoudige moord in Enschede

Bij de Enschedese viervoudige moord werden op 13 november 2018 vier mannen van dichtbij doodgeschoten in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat. In het pand konden spullen gekocht worden voor het telen van hennep.

Drie verdachten -een vader en zijn twee zoons uit Hengelo- werden voor de gruwelijke daad veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen. De drie zijn tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan. Onlangs werd duidelijk dat het onderzoek naar de meervoudige moord wordt heropend.

"Op 14 november 2018 heb ik in een interview aan omroep 1Twente een reactie gegeven op de liquidaties van dinsdag 13 november 2018 in Enschede. Eén van de slachtoffers van deze verschrikkelijke viervoudige moord was de heer Max Klaassen uit Arnhem. Uit hetgeen ik in dat interview heb gezegd zou kunnen worden geconcludeerd dat ik de heer Klaassen van criminele activiteiten heb beticht. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Tijdens de rechtszaak en uit het politieonderzoek, is ook niet gebleken dat de heer Klaassen zich met criminele activiteiten bezighield." "Voor de nabestaanden is mijn woordkeuze vervelend en kwetsend geweest. Om die reden ben ik in februari 2019 naar Arnhem afgereisd om de familie van de heer Klaassen mijn excuses aan te bieden. Ik hoop dat met dit bericht de, door mijn uitspraken veroorzaakte twijfel over de reputatie van de heer Klaassen, wordt weggenomen en dit de nabestaanden helpt bij de verwerking van hun verschrikkelijke verlies.” Is getekend, Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede.